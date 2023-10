Can Yaman, fa un gesto di stizza nei confronti di un fan e scoppia la polemica: ecco cos'è successo

Can Yaman, il bellissimo attore turco, viene ancora una volta assaltato dai fan e non gli resta che compiere un gesto di stizza: ecco cos'è successo

Can Yaman è un attore e modello turco nato il 8 novembre 1989 a Istanbul. È divenuto un'icona di fama internazionale grazie al suo talento, al suo aspetto attraente e alla sua partecipazione in diverse serie televisive di successo. La sua carriera è iniziata con la recitazione in teatro e nel 2014 ha debuttato in televisione con un ruolo in una serie turca. La svolta nella sua carriera è arrivata quando ha interpretato il personaggio di Ferit Aslan nella serie "Bitter Sweet" nel 2017. Questo ruolo gli ha portato grande popolarità non solo in Turchia ma anche all'estero, rendendolo un attore internazionale.

Uno dei tratti distintivi di Can Yaman è la sua versatilità. Ha dimostrato la capacità di interpretare una varietà di personaggi, da ruoli comici a quelli più drammatici. Il suo carisma sullo schermo, unito alla sua abilità nel catturare le emozioni e nel comunicare con il pubblico, lo ha reso un volto noto e amato in tutto il mondo. L'attore è stato protagonista in altre serie di successo, tra cui "Daydreamer", dove ha interpretato il ruolo di Can Divit. Questa serie ha consolidato ulteriormente la sua popolarità, soprattutto tra il pubblico internazionale.

Di recente, poi, ha lavorato in Italia al fianco di Francesca Chillemi in Viola come il mare, una serie Mediaset di grande successo. Sta appunto qui nel nostro Paese girando la seconda stagione. Il pubblico lo sa ed è per questo che lo cerca, nelle lande siciliane, finendo per esagerare...

Can Yaman si arrabbia con un fan e compie un gesto esasperato: ecco cos'ha fatto

L'investigatore social Alessandro Rosica, pochi minuti fa ha pubblicato una storia Instagram all'interno della quale, Can Yaman sarebbe in un'auto, scortato dalle sue guardie del corpo. L'attore procederebbe tranquillamente in città. Ad un certo punto, qualcuno avrebbe provato a fermare la macchina per fare una foto con lui. Forse a causa dell'insistenza - da quel che si legge i suoi accompagnatori avevano già redarguito la persona ripresa a non continuare a chiedere scatti, il compagno di Francesca Chillemi in Viola come il mare, avrebbe preso il cellulare e l'avrebbe lanciato fuori.

Ora, questo comportamento 'condannerebbe' Can Yaman, tuttavia l'attore è spesso vittima dei propri fan che non lo lascerebbero mai respirare. Tanti gli episodi in cui è stato letteralmente assalito. Bisognerebbe avere più rispetto per coloro i quali sono protagonisti di prodotti pensati per il nostro intrattenimento. Inoltre (e questo si vede nella storia successiva sempre di Alessandro Rosica), il turco è molto disponibile a fare foto, video e autografi nel momento giusto, basta solo sapere attendere e soprattutto non pretendere. La testimonianza, in questo caso, è di un utente Instagram che racconta la propria esperienza positiva di uno scatto con lo Yaman.

LEGGI ANCHE: Il Paradiso delle Signore anticipazioni: le cose si mettono malissimo per Vittorio, i suoi nemici hanno un asso nella manica