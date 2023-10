Elettra Lamborghini rivela il regalo di coppia perfetto: semplicemente bellissimo

Elettra Lamborghini ha mostrato sui social un regalo di coppia che potrebbe essere definito semplicemente perfetto: ecco di cosa si tratta

Elettra Lamborghini è una figura celebre del panorama mediatico italiano, conosciuta per la sua personalità eccentrica, la sua carriera musicale e la sua partecipazione in diversi programmi televisivi. Nata il 17 maggio 1994 a Bologna, è l'erede di una delle famiglie più facoltose e influenti d'Italia, i Lamborghini, noti per la loro azienda automobilistica. Uno dei punti salienti della sua carriera televisiva è stata la partecipazione al reality show "Super Shore", una versione latina del famoso "Jersey Shore". La sua personalità vivace e spesso controversa l'ha resa un personaggio di spicco in questo contesto, e ha contribuito a consolidare la sua popolarità.

Successivamente, Elettra ha partecipato al reality show italiano "L'Isola dei Famosi," dimostrando il suo spirito avventuroso e la sua tenacia in condizioni difficili. Il suo coinvolgimento in programmi di varietà e intrattenimento ha contribuito a rendere la Lamborghini apprezzata fino in Spagna per la sua schiettezza. Oltre alla sua carriera televisiva, però è anche un'artista musicale. Nel 2018 usciva il suo primo singolo "Pem Pem," che è diventato un successo commerciale. Ha continuato a pubblicare musica, collaborando con altri artisti e consolidando la sua presenza nella scena italiana anche con la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con Musica (e il resto scompare) e con una serie di hit estive (ad esempio Caramello, insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo).

Una delle caratteristiche distintive di Elettra Lamborghini è la sua personalità audace e spesso trasgressiva. È aperta riguardo al suo stile di vita senza filtri, e ciò ha contribuito a renderla un'icona di autenticità e indipendenza per molti giovani. È importante notare che Elettra Lamborghini è stata coinvolta in iniziative sociali, come campagne contro il bullismo e il cyberbullismo, mostrando una sensibilità alle questioni sociali contemporanee. E dal punto di vista sentimentale? Dal 2020 è sposata con Afrojack.

Elettra Lamborghini mostra il regalo ideale: perfetto anche per Natale

Elettra Lamborghini è sposata con il dj, produttore discografico e remixer olandese Afrojack. Quest'ultimo è noto per aver collaborato con artisti importanti del panorama musicale internazionale da David Guetta a Marco V, passando per Fedde Le Grand e tantissimi altri. Nel 2010 ha lavorato in Take Over Control con Eva Simons. E con la sua consorte? Le cose vanno a vele spiegate, si divertono e si spostano di continuo per stare vicini l'uno all'altra, vivendo in ben tre case: una a Milano, una a Bruxelles e una a Miami. La regola per riuscire a stare uniti? Non stare lontani mai più di una settimana.

Intanto, mentre sognano il momento giusto per dare alla luce un figlio insieme, si sono fatti un regalo reciproco e speciale (magari che potreste replicare anche voi per il Natale, dato che è ormai alle porte). In una storia Instagram di ieri, la Lamborghini ha mostrato che lei e Afrojack si sono reciprocamente donati un filo saldato d'oro, segno di un legale indissolubile tra loro. Trattasi di un presente che lei stessa definisce bellissimo. E voi? Ci avevate mai pensato?

LEGGI ANCHE: Cuori 2, altro che Pilar Fogliati! Il vero amore di Alessandro Tersigni sorprende: è stata protagonista di un programma Mediaset