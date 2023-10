Ascolti tv, Fazio pigliatutto: stravince sulle reti minori, Canale 5 e Rai 1 tremano

Ascolti tv, Fabio Fazio ieri ha totalizzato uno share importante sulle reti Discovery, battendo tutte le reti tranne Rai 1 e Canale 5: ecco i dati

Tutti i giorni la società Auditel si occupa di rilevare gli ascolti tv e lo share, ossia la percentuale di persone che - poste davanti al video alla medesima ora, hanno scelto un programma piuttosto che un altro. Quasi sempre la partita più importante si gioca tra Rai e Mediaset, i due poli principali della televisione generalista (quella non a pagamento, se non per il canone annuo). In particolare, il confronto più arduo si ha tra Rai 1 e Canale 5 in merito alla prima serata, dal momento che si presuppone un numero maggiore di persone davanti allo schermo a quell'ora. Per ieri, tuttavia, bisogna fare delle specifiche.

Su Rai 1 è andata in onda infatti la fiction Cuori, giunta alla sua seconda stagione e con protagonisti d'eccezione tra i quali Pilar Fogliati, Daniele Pecci, Matteo Martari e Alessandro Tersigni. Su Canale 5, invece, il game show Caduta Libera, con la conduzione dell'abile presentatore Gerry Scotti. Intanto, però, Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha fatto il suo esordio su Discovery... col botto. Scopriamo bene tutti i dati d'ascolto.

Ascolti tv domenica 15 ottobre: vince Cuori, ma Fabio Fazio esulta

Nella serata di ieri ad essere il prodotto più visto in televisione è stato Cuori 2 con un avvincente puntata in cui Delia (Pilar Fogliati) ha fatto una scoperta in merito al proprio passato. Nonostante la vittoria, Rai 1 potrebbe non esultare, dal momento che la fiction ha subito un brutto calo, con 2.879.000 spettatori e quasi il 17% di share - un risultato non molto soddisfacente non solo rispetto agli scorsi episodi, ma anche alle altre fiction (Blanca e Imma Tataranni-Sostituto Procuratore) in onda nello stesso periodo. Rai 2 con il Collegio va al 4,8% di share, mentre Report al 7,6. Risultati non brillanti rispetto alla scorsa stagione.

Caduta Libera su Canale 5 ancora non riesce a centrare il cuore dei telespettatori totalizzando l'11,50% di share e 1.622.000 telespettatori, mentre Italia 1 - dov'è stato trasmesso FBI: Most Wanted si ferma a 1.053.000 spettatori e il 5,6% di share. Ma allora dov'è finito il pubblico della televisione generalista?

L'ha acchiappato tutto Fabio Fazio su Discovery. In onda sul Nove e sulle altre sette reti Discovery - dopo che il suo contratto con la Rai si è concluso nel mese di maggio 2023 in seguito a moltissimi anni di onorato servizio, il conduttore ha battuto tutte le reti tranne Rai 1 e Canale 5. Un risultato davvero impressionante: 2 milioni di telespettatori al 10,60% di share, il momento Frassica al 5,70%, l'anteprima all'8,80% e il tavolo all'8,20%. I dati sono alti considerando lo spostamento di rete. Tutto ciò, comunque, implica l'interesse del pubblico per il format, a prescindere da dove esso va in onda.

