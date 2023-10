Imma Tataranni, imperdibile finale di stagione: Imma e Calogiuri come non li avete mai visti!

Imma Tataranni-Sostituto Procuratore: tra poche ore l'ultima e imperdibile puntata su Rai 1. Ecco dalle immagini di anteprima cosa si può intendere accadrà

Imma Tataranni-Sostituto Procuratore è uno dei prodotti più apprezzati della Rai, giunto ormai alla sua terza stagione. La storia è quella di un sostituto procuratore di Matera, intelligente, dalla memoria prodigiosa e dai modi un po' grotteschi che risolve casi, ma non sempre riesce a risolvere la propria vita sentimentale, dal momento che è contesa da due uomini: il collega Ippazio Calogiuri e il marito Pietro (dal quale ha anche una figlia).

Proprio questa sera su Rai 1, a partire dalle 21.40 circa, ci sarà il finale di stagione. Una conclusione scoppiettante per certi versi. Ma cosa accadrà? Ebbene, dalle anticipazioni si apprende con Sara, la paleontologa della quale Pietro (marito di Imma) si è invaghito, è stata ammazzata. Con indagini varie, salta fuori tutta la verità sulla loro relazione e l'uomo diventa inevitabilmente il primo indiziato essendo con lei la sera in cui è morta. Da alcune immagini del set riprese dalla pagina Instagram @alessiolapice_fp, si vedrebbe infatti lui mentre viene interrogato sull'uccisione.

Imma, intanto, rimane sconvolta dalla faccenda, coinvolgendo non solo il marito, ma anche una presunta amante di lui, così chiede un periodo di aspettativa al lavoro, non potendo seguire personalmente il caso perché troppo collegata ad esso. Malgrado tutto quello che le ha fatto Pietro, prova comunque a darle una mano. Intanto, Calogiuri cerca di risolvere la vicenda di Romaniello, arrivando al nome di Cenzino Latronico come mandante dell'attentato. Peccato che questo sia morto da 20 anni... E la verità sembra ancora lontana. Ma veniamo alla vita sentimentale della Tataranni...

Imma Tataranni, il finale di stagione spiazza: Calogiuri rivela un'atroce verità

Ovviamente, sul finale, Imma capisce chi è il colpevole dell'omicidio di Sara e scagiona suo marito. Niente da fare per il loro matrimonio che invece fallisce miseramente, dopo tanti momenti di debolezza da parte di entrambi. E così la Tataranni si fa forza ed è pronta a parlare con Calogiuri, come sembrerebbe vedersi da una foto diffusa da @alessiolapice_fp. Proprio il suo amato, tuttavia le racconterebbe un'atroce verità...

Di che si tratta? Non lo sapremo prima della quarta stagione, purtroppo. La buona notizia è che ci dovrebbe essere dunque almeno un altro capitolo di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. Il motivo sarebbe legato agli alti ascolti che riesce a fare il prodotto Rai e a una frase pronunciata dalla direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati che avrebbe asserito quanto si sia già in fase di scrittura per la prossima stagione. Non ci sono conferme in merito a quando la fiction approderà in tv, ma si immagina questo accadrà nel 2024, dato che le riprese negli scorsi anni sono state sempre molto veloci, merito della bravura del cast composto principalmente da Vanessa Scalera, Alessio Lapice e Massimiliano Gallo.

