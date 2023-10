Cuori 2, altro che Pilar Fogliati! Il vero amore di Alessandro Tersigni sorprende: è stata protagonista di un programma Mediaset

Cuori 2 sta continuando ad allietare le domeniche degli italiani, con una storia che si fa sempre più avvincente. Nel cast oltre alla protagonista Pilar Fogliati, anche Alessandro Tersigni. Ma avete mai visto sua moglie? È famosa anche lei per un noto programma Mediaset

Ieri sera è andato in onda un altro appuntamento con Cuori 2, il medical drama che vede come protagonista Delia - alias Pilar Fogliati. Nella puntata trasmessa poche ore fa, grande spazio al rapporto tra la dottoressa e la piccola Anna, in ospedale per un problema cardiaco nient'affatto semplice da risolvere. Così, si sono seduti insieme Cesare (Daniele Pecci), Delia e Alberto (Matteo Martari) per discutere su come muoversi, proprio come facevano in passato. Hanno deciso, dunque, di operare la bambina, solo al suo compimento dell'anno di vita (anche se il personaggio della Fogliati non era affatto certo che ciò riuscisse a verificarsi).

Nel frattempo, in seguito al bacio al cinema tra Marcello Giraudo (Alessandro Tersigni) e Delia, l'ispettore non si è fermato dal continuare a corteggiarla, malgrado la reticenza di lei che non si è fatta coinvolgere, non gli ha risposto al telefono, né ha accettato i suoi inviti. Il problema di base è l'amore che ancora nutre nei confronti di Alberto. E proprio con lui si è confrontata nel resto della puntata sul lavoro per due pazienti in particolare: Anna e Luisa. Alla fine dell'appuntamento, poi, Delia ha scoperto qualcosa di sconvolgente: è stata adottata. E anche qui si è resa conto che l'unica persona che potrebbe darle conforto è Alberto... Ma torniamo a Marcello che ci ha provato (e ci proverà ancora) in maniera insistente con la dottoressa. Sapete chi è il suo vero amore nella vita reale?

Cuori 2, la moglie di Alessandro Tersigni la conoscete tutti: ha fatto Amici di Maria De Filippi

Ebbene, Alessandro Tersigni non è affatto un volto sconosciuto del piccolo schermo: ha partecipato al Grande Fratello e da allora la sua carriera ha fatto un balzo in avanti come attore di importanti fiction, da I Cesaroni a Il Paradiso delle Signore - dove dall'inizio interpreta il mitico Vittorio Conti. In Cuori 2 veste i panni dell'ispettore Marcello Giraudo innamorato della meravigliosa Delia. Ma nella vita di tutti i giorni per chi batte il suo cuore? Per una donna bella proprio come Pilar Fogliati.

Dopo un fidanzamento di due anni anni - dal 2007 al 2009 con Melita Toniolo, da ormai 13 anni il cuore di Alessandro Tersigni appartiene a Maria Stefania Di Renzo, ballerina di Gambatesa ed ex concorrente del programma di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Proprio con lei ha anche due figli. Le cose tra loro non sarebbero sempre state tutte rose e fiori tra la distanza (per un lungo periodo prima del matrimonio lei avrebbe vissuto in Francia) e normali crisi di coppia, ma adesso tutto parrebbe essersi risolto per il meglio.

