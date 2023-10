Antonino Spinalbese insieme alla piccola Luna Marì all'evento: quello che fa per lei scioglie il cuore

Antonino Spinalbese si gode la piccola Luna Marì, la figlia avuta con Belen Rodriguez. La foto pubblicata dalla regina del gossip Deianira Marzano è tenerissima

Antonino Spinalbese è diventato noto al pubblico soprattutto per due eventi: il primo è stato la sua liaison con la showgirl Belen Rodriguez, il secondo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma procediamo con ordine. L'hairstylist, questo il suo lavoro, ha conosciuto l'argentina proprio svolgendo la professione in questione. Rapidamente si sono innamorati e hanno deciso di stare insieme per qualche tempo, dando anche alla luce la piccola Luna Marì.

Tutto sembrava andare rose e fiori, quando è avvenuta una rottura e un riavvicinamento tra Belen e l'ex marito Stefano De Martino (da cui la conduttrice aveva già avuto Santiago). Così, mentre la Rodriguez è stata con il conduttore di Stasera tutto è possibile per circa un anno, lasciandosi alle spalle il passato, Antonino è rimasto da solo ed è stato contattato da Alfonso Signorini per partecipare al reality show Grande Fratello Vip. All'interno della casa si è avvicinato a tante donne - in alcuni momenti anche a troppe, tra Giaele De Donà, Ginevra Lamborghini e Oriana Marzoli, ma alla fine nessuna di loro è riuscita a conquistarlo: l'unica che da sempre ama è la piccola Luna Marì.

Antonino Spinalbese, la foto con Luna Marì è di una tenerezza infinita

Che Antonino Spinalbese fosse un padre eccellente si era già compreso all'interno della casa del Grande Fratello Vip quando ha dimostrato e dichiarato più volte quanto tenesse alla sua bambina e quanto le mancasse profondamente. Così, in questi giorni, quando Belen ha dovuto allontanarsi dai figli per alcuni problemi (e per stare un po' con il suo nuovo amore, l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni) e li ha lasciati ai rispettivi padri, l'hairstylist ha portato Luna Marì ad un evento.

Proprio qui uno dei follower di Deianira Marzano - come si evince dal profilo Instagram della stessa, ha paparazzato la bambina accanto al suo babbo. L'espressione di Luna Marì non si vede dalla foto, dal momento che la piccola è di spalle. Tuttavia la figlia di Belen sembrerebbe rivolgersi al proprio papà che trova prontamente al suo fianco. Non solo. Rispetto agli altri genitori che per dire qualcosa ai loro 'eredi' li prenderebbero in braccio o gli parlerebbero dall'alto in basso, Antonino si abbassa sulle ginocchia per essere allo stesso livello di Luna Marì e guardarla negli occhi, in un atteggiamento di premura e gioco che viene sottolineato anche dall'autrice dello scatto.

Insomma, Antonino Spinalbese sembrerebbe davvero un papà perfetto sempre pronto a stare accanto alla sua piccina. Questa foto tenerissima non può fare a meno di sciogliere il cuore di chiunque la veda, fan o meno del gossip e della televisione.

