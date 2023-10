Supermercato, "Il commerciante può arrotondare centesimi di resto per eccesso o difetto, ma solo a una condizione": parola dell'esperto!

L'avvocato ed esperto di marketing (sempre dalla parte del consumatore) Massimiliano Dona ha recentemente pubblicato un video nel quale spiega l'unico caso in cui il commerciante di un supermercato può arrotondare i centesimi di resto per eccesso o per difetto

Fare la spesa al supermercato è una delle attività quotidiane più comuni per la maggior parte di noi, ma spesso sottovalutiamo la necessità di fare attenzione a numerosi aspetti durante questo processo. Comprare quello che occorre in questi negozi non riguarda solo il riempire il carrello con cibo e prodotti. Al contrario coinvolge molte decisioni importanti che influiscono sulla nostra salute, sull'ambiente e sul nostro budget. Ecco perché è fondamentale essere consapevoli di ciò che acquistiamo, quando facciamo la spesa.

Innanzitutto, è cruciale leggere attentamente le etichette dei prodotti. Questo non riguarda solo il controllo delle date di scadenza, ma anche la verifica degli ingredienti, delle informazioni nutrizionali, della presenza di allergeni o dell'origine del cibo. Ciò ci aiuta a fare scelte alimentari più informate. Anche la quantità di plastica e imballaggi nei supermercati è un problema crescente. È importante, dunque, fare attenzione ai prodotti con incartamenti eccessivi e cercare alternative confezionate in materiali riciclabili o biodegradabili. Ad esempio, portare borse riutilizzabili o sacchetti di stoffa può già contribuire tanto a ridurre l'uso di sacchetti di plastica.

Pianificare la spesa in anticipo è un altro aspetto importante. Creare una lista degli acquisti in base alle reali esigenze della famiglia può aiutare a evitare sprechi e a risparmiare denaro. La gestione del budget è un aspetto cruciale in tal senso. Stabilire un limite e cercare di attenersi a esso può contribuire a evitare costi eccessivi. Inoltre, cercare offerte, sconti e promozioni potrebbe rappresentare un modo efficace per far fronte a spese esorbitanti. Un metodo, invece, per restare informati e assicurarsi che tutto sia fatto in maniera legale e trasparente anche quando si fa la spesa, è seguire Massimiliano Dona, avvocato dei consumatori.

Supermercato, ecco perché si arrotondano i centesimi alla cassa: la testimonianza di Massimiliano Dona

In uno dei suoi ultimi video presenti su Instagram Massimiliano Dona (@massimilianodona), spiega per quale ragione si arrotondano i centesimi alla cassa del supermercato: "Quando vi avvicinate alla cassa del supermercato, in molti si chiedono, ma è giusto che il supermercato non mi dia i centesimi di resto? Non è un abuso da parte loro? No, c'è una legge del 2017, entrata in vigore nel 2018 che dice esattamente questo". Eppure, c'è una condizione imprescindibile perché il negoziante possa arrotondare i soldi ricevuti dal cliente. Qual è?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MASSIMILIANO DONA 🛒 (@massimilianodona)

Ebbene, Massimiliano Dona risponde anche a questo: "Il commerciante può arrotondare per eccesso o per difetto se paghiamo in contanti e quindi solo se paghiamo in contanti. Se ci stanno antipatici gli arrotondamenti, basta pagare con carta o bancomat". Infine, l'avvocato spiega il funzionamento dell'arrotondamento: "Ma come funzionano questi arrotondamenti? Molto semplice, si deve arrotondare ai 5 centesimi inferiori o superiori. Vuol dire che se il nostro conto è 52 centesimi, dovremmo pagare 50, ma se è 53 o 54 dovremmo pagare 55. Ma questo cos'ha a che fare con il fatto che le monetine spesso mi vengono rifiutate (cosa del tutto illegale)? Assolutamente nulla! Tant'è vero che per raggiungere i 5 centesimi posso benissimo pagare con monetine da 1 e 2 centesimi. E voi, lo sapevate?".

