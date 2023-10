Questo gorilla tutti i giorni ascolta l'uomo al di là del vetro: quando scoprirai perché non smetterai di piangere

Un gorilla tutti i giorni ascolta un uomo che gli parla attraverso il vetro: il motivo è sorprendente e commovente allo stesso tempo

I gorilla, i più grandi primati sono animali straordinari con un'innegabile intelligenza e una notevole capacità di empatia, che spesso sorprende e affascina gli esseri umani. Questi maestosi esseri vivono principalmente nelle foreste dell'Africa centrale ed occidentale e sono conosciuti per il loro comportamento complesso e la socialità. L'intelletto degli scimmioni è ben documentato. Condividono oltre il 98% del loro materiale genetico con gli esseri umani, il che implica che le loro capacità cognitive siano notevoli. Gli studi condotti nei parchi nazionali dimostrano che essi sono in grado di risolvere problemi difficili, utilizzare strumenti, imparare il linguaggio dei segni e persino comprendere alcuni concetti matematici di base.

Tuttavia, è la loro empatia che li rende ancora più straordinari. Gli studi scientifici hanno dimostrato che i gorilla sono dotati di una profonda sensibilità e comprensione delle emozioni altrui, compresi gli esseri umani. Questa empatia è evidente nelle relazioni all'interno dei gruppi di animali, dove esistono legami familiari forti e comportamenti di protezione reciproca. Un aspetto particolarmente notevole di ciò è il loro rapporto con i ricercatori e i guardiani nei santuari e nei centri di riabilitazione. Molte storie raccontano di gorilla che hanno dimostrato un'eccezionale affetto verso gli esseri umani, mostrando bene e cura nei confronti di coloro che si sono dedicati alla loro salvaguardia.

Un esempio emblematico di questa empatia è la storia di Koko, una femmina di gorilla famosa per il suo uso del linguaggio dei segni e la sua connessione emotiva con i suoi guardiani umani. Essa è diventata un simbolo della comprensione tra gli animali e gli esseri umani, dimostrando la profondità dell'empatia che i primati in questione possono manifestare. In genere, comunque, sul web vi sono tante altre storie di scimmioni con la stessa energia positiva verso gli uomini.

Gorilla mostra profonda empatia verso l'umano: il video da lacrimoni

In un video trasmesso dalla pagina di TikTok Claudiu Alin (@claudiu.alin2) si vede un gorilla mentre sembra ascoltare ciò che un uomo gli racconta al di là del vetro. In sovra-impressione al filmato si legge tutta la storia che indubbiamente è commovente: "L'uomo al suo fianco tutti i giorni racconta all'animale i suoi problemi, ma non pensava che il gorilla reagisse così. Infatti il primate osserva l'uomo fisso negli occhi e aspetta il momento principale della storia. Si dice che gli animali non capiscano, ma invece alcuni esemplari possono sorprenderci con la loro sensibilità e intelligenza".

E continua: "Questo gorilla è capace di ascoltare con attenzione e sembra intendere l'uomo. E attraverso i suoi gesti pare rispondergli: 'Non ti preoccupare, sono qui per aiutarti'. Senza dubbio questa è una scena incredibile che ci fa capire quanto potenziale abbiano i gorilla quando decidono di relazionarsi con gli esseri umani. Questo esemplare fa di tutto per comunicare e questo non lo fanno tutte le persone".

LEGGI ANCHE: Emilia-Romagna, "Vicino Rimini esiste il paradiso del tartufo!": la testimonianza della TikToker sull'imperdibile sagra