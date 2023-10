Palermo, ragazzo prova ad afferrare il pupazzo alla macchina di pesca verticale: come va a finire

In un noto centro commerciale di Palermo, un ragazzo ha provato ad afferrare un pupazzo dalla macchina di pesca verticale... senza metterci i soldi. Come sarà andata a finire?

Le macchine di pesca verticale hanno diversi nomi. Quello originale è l'inglese 'claw crane', letteralmente 'gru artiglio'. In italiano le traduzioni più comuni sono 'pesca verticale di abilità', 'pesca verticale' o 'la gru'. Si tratta di un apparecchio che dà la possibilità di vincere premi di varia natura afferrandoli con un braccio meccanico, a fronte del pagamento di 1 o 2€. Quasi sempre, tali aggeggi si trovano nei centri commerciali, nelle sale gioco e in generale nei luoghi affollati. A volte in palio ci sono premi dal valore commerciale basso (pupazzi, palloni e giocattoli), altre volte più alto (cellulari, orologi e dispositivi tecnologici).

Chiunque vi abbia giocato sa che vincere è piuttosto difficile. Non importa quanti dei pochi secondi si perdano a posizionare perfettamente il braccio, spesso il premio cade giù dopo averlo afferrato. Molti, infatti, si chiedono quale sia il 'segreto' per far sì che il dispositivo funzioni con il massimo della forza. La risposta esiste ed è riassumibile così: tutto dipende dai gestori della macchina. I dispositivi, infatti, possono essere impostati affinché il braccio funzioni con il massimo della forza solo una volta ogni 23 tentativi. Il massimo, per l'appunto, è 23 e ciò permetterebbe di guadagnare oltre il 50% della cifra investita su ogni premi. Molti imprenditori lo impostano al massimo, ma c'è anche chi abbassa tale cifra, poiché una macchina dove non vince quasi nessuno risulta poco attraente.

Palermo, vince alla macchinetta senza mettere soldi

Investire oltre 20€ per un pupazzo e non riuscire ad afferrarlo può essere frustrante. In teoria, non esistono altri modi per averlo, se non quello di chiedere al gestore della macchinetta (che può tranquillamente rifiutare) uno scambio. Su Instagram è diventato virale il video registrato in un noto centro commerciale del comune di Palermo. Un ragazzo allunga il braccio e prova ad afferrare un pupazzo direttamente dal contenitore. Dopo diversi secondi di sforzo, ci riesce.

Un post condiviso da Sicilia VHS (@siciliavhs)

Chiaramente quanto si vede nel video è ai limiti dell'illegalità e nessuno dovrebbe imitare il comportamento del ragazzo palermitano. Il video, però, è oggettivamente clamoroso e mostra uno sforzo non da poco. Oltre al rischio di venire redarguito (nella migliore delle ipotesi) dal proprietario della macchina, il protagonista del filmato ha rischiato anche di farsi male, perché sarebbe stato facile rimanere incastrati con il braccio. I commenti al video si dividono tra chi lo definisce "idolo" e chi sostiene che abbia commesso un furto a tutti gli effetti. Una cosa è certa: molti ci provano a vincere così il pupazzo ma quasi nessuno ci riesce.

