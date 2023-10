Italiani vanno a Los Angeles e provano il Krusty Burger: ecco quanto costa (insieme a una birra Duff)

Due italiani, fan dei Simpson, hanno visitato Los Angeles e fatto un salto agli Springfield Universal Studios. Qui hanno mangiato in un fast food simbolo del cartone tv: il Krusty Burger. Come sarà il panino nella vita reale?

Chiunque si consideri fan dei Simpson ha sognato almeno una volta di camminare per le strade di Springfield, la città in cui vive la famiglia Simpson e tutto l'universo di personaggi a loro connesso. Visto l'enorme successo a livello planetario del cartone, il sogno può diventare realtà all'interno degli Springfield Universal Studios. Una tiktoker italiana, insieme al suo compagno, ha recentemente condiviso la sua esperienza, dedicando un video a una sezione specifica degli studios: il Krusty Buger. Qui ha parlato dei prezzi del cibo all'interno del parco.

Nel video pubblicato, la tiktoker e il suo fidanzato si sono cimentati in una vera e propria esperienza gastronomica "simpsoniana". Entrambi hanno ordinato un Krusty Burger con patatine, l'hamburger iconico del clown televisivo Krusty. Non poteva mancare la birra Duff, la bevanda alcolica preferita di cui Homer Simpson, Lenny e Karl hanno bevuto litri e litri durante gli episodi della serie. Chi è cresciuto guardando le avventure della famiglia Simpson e oggi è adulto non può fare a meno di provare nostalgia nel leggere queste righe. Nostalgia per quel periodo in cui tornando da scuola si accendeva la tv e si guardava l'ennesimo episodio del cartone animato. E i problemi dell'età adulta non esistevano, di fatto.

Il Krusty Burger e la Duff: il prezzo

La visita della tiktoker italiana agli Springfield Universal Studios non poteva non prevedere un salto al Krusty Burger. Quanto le saranno costati due Krusty Burger con patatine e una birra Duff? Non poco: 47 dollari totali, dunque più di 20 a testa. Come si dice in questi casi: "Si paga il brand" e diremmo anche la location. Già, la location: com'era prevedibile in uno studio dedicato al cartone, gli interni sono veramente identici a quelli del fast food che si vede nel cartone. Gli stessi panini sono presentati oggettivamente bene, mentre la Duff viene servita in un bicchiere di plastica. Ecco il video di Marika Pergolesi:

Chi ha visto video simili ambientati in altri parchi a tema o c'è stato di prima persona lo sa: in questi luoghi il cibo è sufficiente a livello di qualità, ma i prezzi sono oggettivamente alti. 22€ a testa per un hamburger "normale" e una birra in due non sono pochi. Dal punto di vista di un italiano che con ogni probabilità visiterà questo luogo una sola volta nella vita, forse, è una spesa che può essere contemplata. Anche perché una volta tornato a casa potrà dire senza timore di essere smentito (o di essere preso per matto) di aver mangiato nel Krusty Burger almeno una volta nella vita.

