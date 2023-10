Netflix, c'è un film pazzesco con Vin Diesel da recuperare subito: titolo e trama

Su Netflix si può godere di un bellissimo film con protagonista Vin Diesel: ecco come s'intitola e qual è la trama

Netflix è il colosso dello streaming in Italia e nel mondo. La piattaforma ha completamente stravolto il modo di fruire di un prodotto audiovisivo. Se prima per vedere un film si doveva andare necessariamente al cinema, comprarlo in cataloghi fisici e digitali o aspettare che passasse sulla televisione (generalista e non), ora non è più così. Basta essere abbonati (anche se di recente i costi minimi sono aumentati) e con un clic si ha a disposizione tantissimo materiale di qualsiasi genere.

Tra i film che vale la pena segnalare su Netflix ve n'è uno che vede come protagonista indiscusso l'attore Vin Diesel, "The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe". Trattasi di una pellicola di genere dark fantasy uscita nel 2015, ma ancora appassionante. Questo thriller sovrannaturale, diretto da Breck Eisner, vede l'istrione sopracitato nei panni di Kaulder, un cacciatore di streghe immortale. Il film offre uno sguardo affascinante in un mondo in cui stregoni, maghe e creature magiche convivono con l'umanità. Ma di cosa tratta?

Netflix, ecco un film da vedere con protagonista Vin Diesel: tutti i dettagli

La trama del film imperdibile su Netflix ruota attorno a Kaulder, appunto, un guerriero medievale che, in una battaglia epica, uccide la Regina delle Streghe, ma prima di morire, lei lo maledice con l'immortalità. Questo lo costringe a vagare per i secoli, proteggendo le persone dalle maghe e dai loro intrighi. Il personaggio, dunque, è un uomo tormentato, che ha perso la sua famiglia e vive con il peso della sua lunga esistenza.

Nel mondo di "The Last Witch Hunter," le streghe sono organizzate in una società segreta che cerca di ripristinare il loro dominio sul pianeta. Quando una di esse minaccia di scatenare una pestilenza mortale, Kaulder deve unirsi a una strega buona, Chloe e un giovane prete per fermare la minaccia. Uno degli aspetti più affascinanti del film è il suo essere tremendamente dark. La pellicola crea un'ambientazione ricca di atmosfera e magia, in cui le streghe possono manipolare il tempo e gli elementi, e creature magiche vagano nelle ombre.

Inoltre, "The Last Witch Hunter" affronta il tema dell'eternità e del peso di vedere amici e familiari morire mentre il protagonista rimane immutato. Questa dimensione emotiva aggiunge profondità al personaggio di Kaulder - che resta interpretato magistralmente da Vin Diesel - e al racconto nel suo complesso. Proprio per tali ragioni, il film - nonostante le normali critiche, è stato apprezzato dai fan del genere e dalle persone interessate all'abilità del protagonista, in un ruolo al di fuori dei suoi consueti. E voi? Lo avete già visto o le recupererete?

