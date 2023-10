Il Paradiso delle Signore anticipazioni: l'annuncio della Contessa Adelaide di Sant'Erasmo stravolge le carte in tavola

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi sono più interessanti che mai. Adelaide di Sant'Erasmo, prima di partire per Ginevra fa un annuncio spiazzante

Tutti i giorni, a partire dalle 16 circa - subito dopo il talk show della conduttrice Caterina Balivo 'La volta buona', va in onda Il Paradiso delle Signore. Quest'ultima è una fiction nata per la prima serata e successivamente spostata al pomeriggio dove da anni riesce a raggiungere sempre un ottimo share. Il merito è indubbiamente di una storia che affascina e tiene con il fiato sospeso, nonostante nel tempo siano tanti i protagonisti cambiati. Tra i personaggi principali spicca la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo che oggi, in puntata, farà qualcosa di clamoroso. Ma facciamo un salto a ciò che è accaduto ieri.

Nella puntata di giovedì 12 ottobre, Alfredo si è trovato alle prese con un profondo problema: l'uscita di coppia con Elvira e Tullio che ha infastidito parecchio l'amico Salvatore. Nel frattempo, all'atelier Paradiso, Vittorio è riuscito a riscuotere l'interesse di Matteo per il posto da contabile lasciato da Vito. Marcello, insomma, è riuscito a fare bene il proprio lavoro dando una mano al fratello che mai gliel'avrebbe chiesta esplicitamente. Infine, spazio ad Adelaide che dopo aver fatto trasferire Flora a Villa Guarnieri per il periodo in cui sarà assente, ha dovuto fronteggiare Umberto e i suoi tormenti. Ma cosa accadrà oggi con la Contessa?

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide convoca tutti per un grande annuncio

Nella puntata che vedremo tra poche ore de Il Paradiso delle Signore, la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo sarà pronta a fare un grande annuncio. Dopo aver parlato con Vittorio Conti - al quale dirà a chi intende affidare per le sue quote del Paradiso, convocherà per un grande annuncio (che stravolgerà le carte in tavola) tutti i propri affetti o comunque le persone coinvolte nella sua vita: Umberto, Flora, Matilde, Tancredi e Marcello. Non è ancora dato sapere con esattezza cosa dirà, per quello bisogna attendere la puntata. Ma passiamo agli altri filoni.

Marcello, anche per abbattere la tristezza dovuta alla prossima partenza di Adelaide per Ginevra, si sta buttando anima e corpo nell'impresa di aiutare il fratello Matteo (senza farsene accorgere). Il suo piano riesce perfettamente perché l'altro - quando scopre l'apertura della posizione di contabile al Paradiso, sostiene un colloquio semplicemente perfetto e viene assunto per un periodo di prova da Vittorio.

Infine, per ciò che concerne il filone Salvo ed Elvira, Alfredo fa di tutto per scusarsi con Salvatore per avergli mentito in merito all'uscita a quattro con Irene, Elvira e Tullio. Nel frattempo, Salvo rimane solo con Elvira e intuisce di essere ancora unito a lei da un forte sentimento. Insomma, rimarrà tutto un po' in sospeso, come sempre per aumentare l'hype in vista del weekend.

