Belen Rodriguez torna sui social dopo la sparizione e fa una confessione a cuore aperto: ecco le sue parole

Belen Rodriguez fa ritorno sui social dopo che per diversi giorni non si è vista (e sono state messe in giro voci sul suo conto): ecco cos'ha detto a cuore aperto

Secondo alcune fonti, Belen Rodriguez - la showgirl argentina recentemente separata da Stefano De Martino, ieri sarebbe stata avvistata in una celebre casa di cura a Padova. Ma facciamo un passo indietro: a parte la rottura con il conduttore di Bar Stella (dal quale ha anche un figlio di nome Santiago), questo sarebbe il primo anno da tempo, che la sudamericana non avrebbe un contratto fisso in televisione. Infatti, è ormai cosa nota che non è stata richiamata né al timone de Le Iene, né nella giuria di Tu Si Que Vales.

Dal punto di vista sentimentale, alla rottura burrascosa con De Martino ha fatto seguito una liaison con un imprenditore di Brescia, Elio Lorenzoni. Così, negli ultimi mesi si è a lungo chiacchierato della sua relazione con lui e addirittura da qualche giorno è stato segnalato come Belen Rodriguez avesse lasciato i figli con i rispettivi padri per andare a vivere con il nuovo compagno. Santiago starebbe dunque con Stefano e Luna Marì con Antonino Spinalbese. Di lei, tuttavia, nessuna traccia effettiva. Fino ad oggi, quando la 39enne ha rotto il silenzio sui social.

Belen Rodriguez rompe il silenzio sui social: il ritorno e le sue parole

In base ad indiscrezioni lanciate dal suo ex Fabrizio Corona, Belen Rodriguez non starebbe bene e avrebbe perso 7 kg. Dopo le notizie circolate ieri in merito al suo ricovero in una casa di cura padovana, tutti si sono chiesti quale fosse il motivo dello stesso, ma nessuno ne è venuto a conoscenza. Guardando il sito di Villa Maria - così si chiama la clinica che per ovvie ragioni non ha rilasciato dichiarazioni in merito ai propri pazienti, si scopre che diversi sono i servizi di cui potrebbe aver usufruito la showgirl argentina, da analisi ed esami di vario tipo a fisioterapia e riabilitazione.

Mentre si rimane nell'incertezza più totale, una buona notizia è spuntata pochi minuti fa: Belen è tornata su Instagram con un boomerang tra le storie Instagram. Nel video prova ad abbozzare con fatica un sorriso, seduta in auto. Non pronuncia alcuna parola, ma scrive sotto alla piccola clip un messaggio che riempirà certamente di gioia il cuore dei fan (ai quali è mancata immensamente nei giorni scorsi e che speravano in un suo ritorno).

"Mi mancate... Mi siete mancati tanto", queste le parole che segnano il nuovo ingresso di Belen su Instagram. Perché non ha potuto utilizzare il cellulare sino ad oggi? Purtroppo ciò non è ancora chiaro, ma di certo si scopriranno presto ulteriori aggiornamenti in merito alla sua salute.

