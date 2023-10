Blanca, quanto costa il cane di Maria Chiara Giannetta nella fiction Rai? Sicuramente avere un 'Linneo' non è per tutti!

Blanca 2 con protagonista Maria Chiara Giannetta è uno show andato in onda ieri sera su Rai 1. Spazio in puntata anche a Linneo, il cane della protagonista, un bel Bulldog Americano. Ma quanto costa comprarne uno? Di certo non è una spesa che possono fare tutti

Blanca è una fiction Rai particolarmente apprezzata che va in onda tutti i giovedì alle 21.40 circa sul primo canale della televisione di Stato. La storia racconta di una donna che collabora con la polizia per dei casi, ma ha anche una storia personale intricata e ricca di misteri. In primis, una delle sue difficoltà risiede nell'essere cieca. Proprio per tale ragione, accanto a lei c'è un fido alleato, il suo cane Linneo (interpretato da Fiona), un adorabile Bulldog Americano.

Un legame straordinario costruito attraverso un training speciale! Il training di Linneo, è stato fondamentale per accompagnare #MariaChiaraGiannetta nell'interpretazione del ruolo di Blanca! In attesa della seconda stagione, riviviamo uno dei momenti più intensi tra i due amici. pic.twitter.com/aXO1QBRPQA — Lux Vide (@LuxVide) August 31, 2023

Il Bulldog Americano è una razza canina robusta e distintiva, con una combinazione unica di caratteristiche fisiche e comportamentali. Questi animali sono noti per la loro forza, determinazione e affetto, e rappresentano una delle specie più amate negli Stati Uniti e oltre. Il cane, proprio come si vede in Blanca, è di taglia media a grande, con una struttura muscolare ben sviluppata. Le sue principali caratteristiche fisiche includono una testa massiccia con mascelle larghe, delle orecchie erette o semi-erette, talvolta tagliate per essere triangolari, occhi di medie dimensioni, di forma ovale e di colore scuro. Il collo è muscolare e robusto, il torace ampio e profondo e la coda di lunghezza media, solitamente portata in posizione eretta. Il mantello, infine, è corto e serrato al corpo, e il colore può variare, ma è spesso bianco con chiazze o macchie di colore marrone, nero, o fulvo.

Il Bulldog Americano è noto per essere un cane affettuoso e leale. È generalmente gentile e amorevole con la famiglia, particolarmente con i bambini, è noto per il suo attaccamento ai suoi proprietari e spesso cerca l'interazione umana (come si vede ampiamente in Blanca). Tuttavia, può essere protettivo e territoriale, il che lo rende ottimo per fare da guardia. È anche cani intelligente e addestrabile, ma richiede una guida ferma e coerente. Come molte razze, è in grado di dare moltissimo amore, ma qual è il suo costo?

Il costo di un cucciolo di Bulldog Americano come Linneo in Blanca può variare notevolmente in base a diversi fattori. Alcuni di quelli che influenzano il prezzo includono la reputazione dell'allevatore, la qualità del sangue, il pedigree e la località geografica. In media, il prezzo di un cucciolo da un allevatore registrato e rispettabile può variare tra i 1.000 e i 3.000 euro o più. Tuttavia, i piccoli provenienti da linee di sangue di campioni o cuccioli con pedigree possono costare anche di più. Questo li rende, inevitabilmente non alla portata di chiunque.

Inoltre, è importante tenere conto delle spese continue associate alla proprietà di un cane, che includono il cibo, le visite veterinarie regolari, le cure preventive e gli addestramenti, se necessari. Insomma, la spesa iniziale e successiva per un cucciolo di Bulldog Americano può variare, ma l'amore e la dedizione che questi cani offrono alla loro famiglia sono impagabili.

