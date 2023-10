Francesco Oppini nel mirino dopo un commento sul Napoli: perché il figlio della Parietti ha scatenato l'ira del web

Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, è finito nel mirino degli haters dopo aver scritto un commento ritenuto inizialmente infelice dal web: ecco cos'è successo

Francesco Oppini è una figura poliedrica del panorama televisivo e dell'intrattenimento italiano. Trattasi del figlio di una delle personalità più iconiche dello spettacolo italiano, la celebre attrice e conduttrice Alba Parietti. Pur essendo cresciuto in una famiglia legata al mondo dell'arte, il giovane ha costruito la sua carriera con dedizione e talento, guadagnandosi il proprio spazio nel mondo del piccolo schermo.

La sua carriera è iniziata nei primi anni 2000, quando ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo, tra cui "Le Iene" e "Colorado". La sua personalità vivace e il suo senso dell'umorismo hanno fatto sì che diventasse rapidamente un volto noto per il pubblico italiano. La sua presenza in televisione è caratterizzata da uno stile schietto e spesso provocatorio, ma sempre divertente.

Un punto importante nella carriera di Oppini è stata la sua partecipazione alla trasmissione "Pechino Express" nel 2015, in cui ha gareggiato con il suo amico e compagno di avventure televisive, Marco Ferradini. Questo reality show ha offerto agli spettatori l'opportunità di conoscere meglio il lato avventuroso e competitivo del figlio di Alba Parietti.

Oltre alla sua attività televisiva, Francesco Oppini ha svolto anche un ruolo nel mondo del cinema, partecipando a film come "Ma tu di che segno 6?" e "Non c'è più religione". La sua versatilità e capacità di interpretare ruoli diversi testimoniano il suo talento artistico. Su Canale 5 ha partecipato a due reality show: "L'Isola dei Famosi" e il "Grande Fratello Vip". Successivamente è arrivata anche la presenza quasi fissa nel programma di Serena Bortone "Oggi è un altro giorno", dove ha fatto da 'affetto stabile'.

Ora compare meno su Rai 1 e Canale 5 (anche se di recente è stato una drag queen nel programma timonato dalla madre "Non sono una signora" su Rai 2), eppure continua ad essere presentissimo in trasmissioni sportive per parlare di uno dei suoi amori: la Juventus. Proprio per essa, ieri è finito in bufera.

Francesco Oppini, il commento calcistico scatena critiche: cosa non è piaciuto ai napoletani

Al di là del mondo dello spettacolo, Francesco Oppini è anche conosciuto per il suo impegno sociale. Ha partecipato a iniziative benefiche e ha usato la sua visibilità per promuovere cause importanti. Proprio per questa ragione non bisognerebbe giudicarlo per alcune parole da lui scritte, senza conoscerne le reali motivazioni. Ma procediamo con ordine.

Ieri, l'opinionista e tifoso della Juventus, ha pubblicato sul proprio account Instagram un post sarcastico in merito alla voce che gira in questi giorni sullo 'sbarco' di Antonio Conte al Napoli. Davanti a un commento piccato di un tifoso partenopeo, Oppini non c'è stato e ha replicato: "Non ti preoccupare che tra poco arriva il terremoto e la smetterete di blaterare cose a caso sulla Juventus". La parola 'terremoto', alla luce delle recenti scosse avvertite nei Campi Flegrei (che inevitabilmente destano preoccupazione nel popolo campano) non è stata ben percepita.

Così, Francesco ha pubblicato delle storie in cui si spiega meglio, raccontando come non intendesse un terremoto fisico perché non è mai stato un tifoso del genere e ha sempre preferito cori più scanzonati a quelli razzisti. "Con terremoto mi riferivo a Fabrizio Corona che ha fatto un intervento a 7Gold che sarà un terremoto per il calcio d'Italia. Non direi mai una cosa così stupida sul terremoto a Napoli", ha concluso con una certa amarezza per il fraintendimento.

