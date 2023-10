Torta di mele, questa ricetta è spettacolare: pochi ingredienti per un grande classico della stagione autunnale

La torta di mele è uno dei dessert più amati in autunno. Volete conoscere la ricetta di Iginio Massari per renderla al top?

Quando si parla di ricette dolci in Italia uno dei primi nomi che viene in mente è quello di Iginio Massari, un pasticciere di fama internazionale. La bellezza delle sue ricette è che sono gustose e, in alcuni casi non troppo difficili da realizzare (anche se, chiaramente, con la sua 'mano' è tutta un'altra storia). Così, il canale @cookist su Instagram propone la sua variante della torta di mele.

La torta di mele è una delle delizie culinarie più amate e iconiche in molte culture in tutto il mondo. Questo dolce classico è un'esplosione di sapori, una sinfonia di dolcezza e unione tra la morbidezza dell'impasto e la succulenza delle mele. Le radici di tale dessert risalgono a tempi antichi, con testimonianze di dolci simili che risalgono all'antica Roma. Tuttavia, la versione che conosciamo oggi è più simile alle creazioni culinarie dell'Europa del medioevo. Durante quei tempi, le mele erano una fonte di cibo facilmente conservabile e disponibile in abbondanza, il che le rendeva un ingrediente ideale per la preparazione di dolci. Nel corso dei secoli, questo dolce si è diffuso in tutto il mondo, assumendo varie forme e interpretazioni culturali, da pie americane a strudel austriaci. Ma cosa serve per realizzarla?

Gli ingredienti elencati dal post di @cookist per la ricetta di Iginio Massari sono 700 grammi di mele, 200 grammi di farina e altrettanti di zucchero, 200 ml di latte, 100 grammi di burro fuso, 2 uova, una bustina di lievito in polvere per dolci, un limone biologico e 3 grammi di cannella in polvere. Se avete tutto, possiamo procedere alla deliziosa ricetta della torta di mele!

Torta di mele, la ricetta di Iginio Massari è gustosissima e semplicissima: come realizzarla

Occorre tagliare le mele a fette sottili e più o meno della stessa grandezza, e metterle all'interno di un recipiente contenente acqua, succo e scorza di limone. Dopodiché basta montare delle uova con mezza dose di zucchero e nel momento in cui diventano abbastanza chiare e spumose, procedere con l'altra metà dello zucchero e la cannella. Sempre a questo composto, aggiungere poi farina e lievito setacciati. Infine, aggiungere il latte, il burro fuso e le mele tagliate all'impasto creatosi.

Per quanto riguarda la teglia necessaria per infornare il tutto, ne serve una da 24-26 cm di diametro. Si può scegliere se inserire la carta da forno alla base, oppure utilizzare il burro e una spolverata di farina per evitare che il dolce si attacchi durante la cottura. Quest'ultima deve essere a 180 gradi per 45 minuti.

"La torta di mele di Iginio Massari è spettacolare! È un grande classico della stagione autunnale, un dolce genuino, semplice da realizzare e adatto a diversi momenti della giornata. Qualcuno la preferisce soffice e ariosa, qualcun altro aggiunge della crema o della marmellata. Ad ogni modo, nelle sue mille varianti, è un dolce che piace proprio a tutti", queste le parole che accompagnano il post della ricetta di Iginio Massari.

