"Sei una mamma, questo è troppo", Chiara Ferragni scatena una rivolta per lo scatto sui social

Chiara Ferragni oggi festeggia 14 anni di The blonde salad, il blog che l'ha fatta conoscere al mondo, tuttavia viene travolta dalle critiche per un post: ecco il motivo

Chiara Ferragni è una figura notevole nella moda, nell'intrattenimento e nell'imprenditoria, non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Nata a Cremona il 7 maggio 1987, ha raggiunto una notorietà straordinaria grazie al suo lavoro come fashion blogger, influencer e imprenditrice.

Il suo percorso verso il successo è stato caratterizzato dalla sua intraprendenza e dalla sua audacia nel campo della moda e dello stile di vita. Ferragni è emersa come una delle prime influencer in Italia e ha aperto la strada a un nuovo modo di concepire l'industria della moda e dei social. Grazie al suo blog "The Blonde Salad", che oggi festeggia 14 anni di età, ha condiviso il suo stile personale, i consigli sul vestiario e le avventure personali, accumulando una vasta base di fan. Nel tempo, il blog si è trasformato in una piattaforma di lifestyle a tutto tondo, riflettendo gli interessi e l'evoluzione di Chiara.

La sua presenza online ha reso Chiara Ferragni una delle figure più influenti nel mondo della moda, consentendole di collaborare con alcuni dei brand più prestigiosi e di partecipare alle sfilate delle principali case di moda. La sua immagine e il suo stile unici hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo, contribuendo a ridefinire gli standard di bellezza e di stile. Oltre alla sua carriera come influencer, la moglie di Fedez è una donna d'affari di successo. Ha fondato il suo marchio di abbigliamento e calzature, "Chiara Ferragni Collection", che ha guadagnato un ampio seguito grazie al suo design innovativo e alla qualità dei prodotti. A tanto seguito, tuttavia, corrisponde altrettanto 'odio': i cosiddetti leoni da tastiera sono sempre pronti a criticarla, com'è avvenuto sotto l'ultimo post.

Chiara Ferragni, è bufera per la foto postata su Instagram: cosa non è piaciuto ai fan

Un aspetto notevole della carriera di Chiara è il suo impegno sociale. Ha utilizzato la sua piattaforma per sensibilizzare sulle questioni sociali, sostenendo varie cause umanitarie e promuovendo il dialogo su temi importanti come l'empowerment delle donne, l'uguaglianza di genere e la responsabilità sociale delle imprese. Alla luce degli ultimi avvenimenti in Israele, tuttavia, l'influencer non avrebbe preso posizione pubblicamente e questo avrebbe scatenato una serie di hater contro di lei.

In particolare, sotto uno dei suoi ultimi post, verrebbe lamentato il fatto che proprio lei, con un seguito così ampio, dovrebbe dire qualcosa in merito alla questione. Ma c'è di più: secondo molti sbaglierebbe a mostrarsi con magliettine trasparenti (senza alcun tipo di protezione a coprire le grazie) e minigonne. C'è chi scriverebbe, a tal proposito: "Questo è troppo, un po' di rispetto", o commenti simili. Un'altra parte di pubblico, tuttavia, la adora sempre e comunque.

