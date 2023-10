Principato di Monaco, Ezio Greggio alla scoperta della spiaggia più selvaggia di tutte: è un paradiso per chi sa nuotare

L'attore e conduttore Ezio Greggio mostra ai suoi fan una spiaggia selvaggia del Principato di Monaco: ecco dove si trova e perché è un paradiso ideale per i nuotatori

Ezio Greggio, attore di diverse fiction e film, ma soprattutto tra i conduttori più iconici di Striscia la Notizia, continua a lavorare assiduamente anche per altri progetti non strettamente legati al mondo della televisione. Uno di questi, il Monte Carlo Film Festival di cui è presidente, lo porta spesso fuori dall'Italia, in particolare al Principato di Monaco. Proprio qui nelle scorse ore ha pubblicato una storia ai suoi follower, mostrando una spiaggia davvero selvaggia che vale la pena visitare. Si tratta della spiaggia del Solarium.

La spiaggia del Solarium a Monaco è un vero e proprio gioiello della Riviera francese, un luogo che incarna l'eleganza, la bellezza e il relax che questa regione ha da offrire. Situata lungo la celebre Promenade des Anglais, essa è uno dei principali punti di riferimento della città, attirando turisti e residenti alla ricerca di un momento di puro piacere e benessere. Rispetto agli altri lidi in città, tuttavia, presenta delle caratteristiche distintive che la rendono perfetta soprattutto per coloro i quali sono abili nuotatori. Curiosi di scoprire il perché?

Principato di Monaco, Ezio Greggio mostra la spiaggia dalla vista mozzafiato sul Mediterraneo: ecco perché piace ai nuotatori

In relazione ad altre spiagge, quella del Solarium è davvero originale. Il motivo è presto detto: non nasce come una spiaggia, bensì come una diga. Da essa è stata poi creato il lido, all'altezza di Port Hercule. Quasi tutte le altre rive del Principato di Monaco sono sorvegliate in tutti i modi possibili e soprattutto offrono servizi di ogni tipo. Al contrario, qui siamo in un ambiente più selvaggio, che quasi non ci si aspetterebbe di trovare in uno Stato del genere. Ovviamente, non mancano le precauzioni: in caso di mare agitato anche qui l'accesso ad esso è vietato.

In generale comunque, questa zona è perfetta per coloro i quali amano i panorami pazzeschi: qui ci sono viste mozzafiato sull'orizzonte e sul Mediterraneo uniche al mondo. Anche i nuotatori o comunque coloro che sono abili con lo sport acquatico in questione, potrebbero amare parecchio questa spiaggia del Principato di Monaco, dato che l'acqua è subito profonda, non esistendo la riva. Ma in che senso non esiste la riva? Procediamo con ordine.

Essendo una diga trasformata in spiaggia - come suggerisce stesso il nome, ci si trova in realtà in un grande solarium naturale, in cui abbronzarsi senza avere alcun refrigerio di ombra (e per questo si raccomanda di portare tanta protezione!). Proprio tra le caratteristiche 'artificiali' (per così dire) del lido in questione, ve n'è una che riguarda il modo di accedere al mare: esso avviene tramite una scaletta, come quando ci si butta in piscina. Ciò non rende la meta ideale per bambini, ma adatta principalmente a chi cerca qualcosa di diverso e più 'selvaggio', appunto.

