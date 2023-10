Campania, "Castagne, musica e divertimento! Segnatevi le date dell'imperdibile sagra in provincia di Avellino": la testimonianza su TikTok

Campania, in un paese della provincia di Avellino si terrà la sagra della castagna: ecco perché vale la pena andarci secondo una testimonianza su TikTok

La sagra della castagna tra le più amate della Campania si tiene a Summonte, situata nella provincia di Avellino. Si tratta di un incantevole comune italiano che cattura il cuore dei visitatori con la sua bellezza paesaggistica, il suo patrimonio storico e la sua autentica atmosfera meridionale. Questo piccolo borgo incorniciato dalla verde campagna campana è un gioiello nascosto che rappresenta un'esperienza autentica della vita rurale italiana.

La prima cosa che colpisce i visitatori di Summonte è il suo affascinante centro storico, con le sue stradine strette e tortuose, le case di pietra e i caratteristici vicoli. Un piacere per gli occhi e lo spirito, il borgo conserva con cura il suo patrimonio storico e architettonico, come dimostrano le antiche chiese e le case in stile tipicamente mediterraneo. La sua posizione geografica, poi, offre una vista mozzafiato sulle colline circostanti, con i monti dell'Irpinia sullo sfondo. La campagna è punteggiata di vigneti e uliveti, che forniscono alcuni dei migliori prodotti agricoli della Campania, tra cui l'acclamato vino Taurasi e l'olio d'oliva extra vergine.

E proprio la cucina locale è una ragione più che valida per visitare Summonte. I ristoranti del paese servono piatti tradizionali della Campania, preparati con ingredienti freschi e genuini. I visitatori possono deliziarsi con specialità come la pasta fatta in casa, la mozzarella di bufala, e i dolci tradizionali, come il babà e la sfogliatella. Inoltre, le feste e le sagre locali offrono l'opportunità di immergersi nella cultura del luogo. Il più famoso di questi eventi è certamente la sagra della castagna. Pronti a scoprirne, dunque, le date?

Campania, arrivano le date della sagra della castagna a Summonte: ecco quando inizia

Insomma, Summonte è un luogo che cattura l'anima dell'Italia meridionale. Con il suo centro storico pittoresco, la ricca storia culturale e la cucina deliziosa, è un'ottima destinazione per coloro che cercano un'esperienza autentica in una delle regioni più affascinanti d'Italia. E poi il borgo è famosissimo per la sua sagra della castagna, ormai giunta alla sua 39esima edizione.

Su TikTok è apparso qualche ora fa un video che testimonia come sia più che necessario dare una possibilità culinaria alla festa della castagna di Summonte. Nel filmato - probabilmente risalente agli anni passati del medesimo evento, si vedono tanti giovani e meno giovani scatenarsi con bicchieri di vino tra le mani e tanta gioia nel cuore. Il bello della manifestazione in questione è certamente lo spirito di aggregazione, ma non manca il buon cibo, come testimonia una parte del filmato dedicato al celebre 'caciocavallo impiccato' irpino, una vera delizia per il palato.

Così, la pagina di TikTok Sagra Summonte (@sagra.summonte) non può fare a meno di scrivere in didascalia: "Solo per ricordarvi dove andare 13-14-15 ottobre. Vi consigliamo di salvarlo sul calendario. Vi aspettiamo a Summonte, troverete cibo, musica, divertimento e tanto altro ancora". E voi? Ci andrete?

