Marche, qualcuno crea un divieto di sosta 'fai da te' surreale: "A Fermo per impedire parcheggi scorretti facciamo così"

Marche, a Fermo spunta un divieto di sosta originale: il fai da te, in questo caso, supera le aspettative: ecco perché

Fermo, una città situata nelle Marche, è una destinazione affascinante che attrae i visitatori con la sua storia ricca, la cultura vibrante e le attrazioni affascinanti. La regione, con il suo connubio di mare e montagna, paesaggi pittoreschi e tradizioni antiche, offre una gamma di esperienze che spaziano dal patrimonio storico all'arte, dalla gastronomia all'arte contemporanea.

Piazza del Popolo, in primis, è il cuore pulsante di Fermo ed è una delle piazze più belle d'Italia. È circondata da edifici storici, tra cui il Palazzo dei Priori, che ospita la Pinacoteca Civica con importanti opere d'arte, e la Chiesa di San Domenico, un capolavoro di architettura gotica. La zona è un luogo ideale per passeggiare, gustare un caffè in uno dei caffè all'aperto o semplicemente ammirare l'architettura.

Bellissima anche le Cattedrale di Santa Maria Assunta, un esempio straordinario di architettura religiosa che offre una vista panoramica sulla città dalla sua terrazza. La chiesa ospita anche un importante museo d'arte sacra con opere preziose. Il Teatro dell'Aquila (una perla architettonica che regala una programmazione culturale eclettica, tra spettacoli teatrali, concerti e eventi) e Palazzo Vitali (un capolavoro dell'architettura rinascimentale con il Museo Archeologico) terminano le attrazioni più iconiche della città. Eppure, a volte, la bellezza di certi luoghi si nasconde anche in divertenti scenette cui si assiste visitandoli...

Marche, a Fermo spunta un divieto di sosta fai da te davvero esilarante: ecco come è fatto

In sintesi, Fermo è una città che unisce storia, arte, cultura e bellezze naturali in un contesto affascinante. Le attrazioni sopra menzionate offrono solo un assaggio di ciò che questa città ha da offrire, invitando i visitatori a esplorare ulteriormente la sua ricca eredità e la sua bellezza paesaggistica. Le città delle Marche è una destinazione ideale per coloro che desiderano scoprire la regione e soprattutto immergersi nella sua autentica e in alcuni casi esilarante, atmosfera.

A tal proposito, davanti a un piccolo cancello, forse per errore o semplicemente perché non considerata un'effettiva entrata, non è stato messo un divieto di sosta. Così, qualcuno ha ben pensato di sostituirsi alle autorità competenti e creare un cartello davvero originale per segnalare di lasciare libero il passaggio per l'ingresso in quella che potrebbe essere tanto una casa, quanto una cantina.

La foto, segnalata dalla pagina Instagram del sempre attento comico e personaggio radio-televisivo Cristiano Militello, mostra una struttura di legno posta al centro del parcheggio - tra le strisce blu per intenderci, e una presina da forno a forma circolare e di colore rosso attaccata ad essa. Insomma, lo stop è originale e surreale, ma parrebbe funzionare dato che nessuno si è appropriato del posto auto di chiunque abbia realizzato quest'opera d'arte contemporanea.

LEGGI ANCHE: Campania, "Castagne, musica e divertimento! Segnatevi le date dell'imperdibile sagra in provincia di Avellino": la testimonianza su TikTok