Thailandia, tiktoker italiano racconta: "Abbiamo mangiato con meno di 2€ a testa"

La Thailandia è una meta amata dagli italiani e dagli europei per vari motivi. Oltre al fatto che è estate quando in Europa è inverno, il prezzo della vita non è altissimo. Soprattutto se si sa dove andare, è possibile risparmiare molto ogni giorno.

La Thailandia è un paese poco caro? La risposta è che in linea di massima lo è, anche se vanno fatte le dovute distinzioni. Come capita in altri paesi a forte vocazione turistica, le capitali non sono care ma neppure economiche. Specialmente nelle zone centralissime ad alta concentrazione turistica, è normale pagare molto per dormire o per mangiare in ristoranti di alto livello. Quello che, quasi ovunque, costa poco è il cibo. In particolar modo il cosiddetto street food può sfamare una persona con buon appetito con prezzi dai 30 ai 100 bath, dunque dagli 80 centesimi a 2,50€ circa.

Un'altra cosa che non costa molto, anche nella capitale thailandese, sono i trasporti: qui, per ragioni di spazio, sono comunissimi i mototaxi, che oltre a evitare il traffico infernale di Bangkok sono anche economici, specie se prenotati in anticipo. Insomma, come altri paesi non ricchissimi che vivono di turismo, la Thailandia presenta numerose differenze da zona a zona e cercando approfonditamente, si riesce a risparmiare. Negli angoli rurali della nazione, la vita può essere davvero poco cara dal punto di vista di un europeo benestante. Un tiktoker italiano, Mattia Caravello, ha pubblicato un video in cui mostra come avere una cena completa con 2€ in Thailandia.

Thailandia, cena completa con 2€ a testa: la testimonianza

La soluzione che propone il tiktoker italiano è un negozio che molti vorrebbero nel nostro paese: il 7 Eleven. Si tratta di un alimentari con un'amplissima scelta e che, soprattutto, è aperto 24 ore. Dato che è una catena internazionale che punta sulla quantità e dato che si tratta di cibi industriali, i prezzi sono sempre bassi. Se sulla qualità dei cibi confezionati (pieni di conservanti), ci sarebbe tanto da dire, quello che è ineccepibile è il servizio. Da 7 Eleven, ognuno può cuocere i propri noodles in acqua bollente, riscaldare il proprio panino confezionato e anche consumare sul posto senza pagare extra.

Come si può vedere, il tiktoker italiano con meno di 2€ a testa riesce ad assicurarsi un sandwich al formaggio, un hamburger in busta (!) e alcune confezioni di noodles. Inoltre il 7 Eleven è perfetto anche per una colazione veloce e leggera: per gli stessi prezzi si possono acquistare yogurt da bere e dolcetti. Mangiare tutti i giorni a tutte le ore questo tipo di cibo non è il massimo per la salute, ma si sa che in vacanza quasi ognuno di noi si concede frequenti sgarri. Una cosa è certa: per chi è alla ricerca di un viaggio low cost in un posto lontano dall'Italia, la Thailandia è la scelta perfetta. Prenotando il biglietto aereo e l'alloggio in anticipo, non si spende molto e una volta arrivati sul posto, mangiando in posti simili, la vacanza non peserà molto sul portafogli.

