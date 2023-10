Macaco vede un gattino e se ne prende cura: la reazione del felino è adorabile

Una scimmia macaco ha visto un cucciolo di gatto di poche settimane di vita e lo ha subito accudito. Il gattino è sembrato felice di quel gesto d'affetto e si è subito fidata del primate.

Il macaco è una delle specie di scimmia più famose, soprattutto per il suo aspetto singolare. Appartiene alla famiglia Cercopithecidae e comprende un numero altissimo di specie, tra cui le più famose sono il macaco giapponese, quello rhesus e la cosiddetta bertuccia. Questo primate è originario dell'Asia ed ha saputo adattarsi ad ambienti molto diversi tra loro: vive sia nelle foreste pluviali del sud-est asiatico che sulle cime innevate del Giappone, grazie alla sua pelliccia folta. C'è una curiosità sul loro conto: i gruppi di macachi sono matriarcali e dunque guidati e dominati dalle femmine.

Il macaco rhesus ha avuto un ruolo fondamentale nel campo della ricerca scientifica: dato che ha una fisiologia molto simile a quella degli esseri umani, è stato usato per esperimenti di varia natura. Grazie ad alcune cavie, infatti, gli scienziati hanno fatto scoperte importanti nel campo della genetica, della neurologia e del sistema immunitario. I macachi hanno un rapporto complesso con gli esseri umani: in alcune culture vengono considerati animali sacri e per questo intoccabili; non mancano, tuttavia, atti atroci perpetrati nei loro confronti, sia di distruzione dei loro habitat che di vere e proprie aggressioni fisiche nei momenti in cui un esemplare infastidisce un essere umano.

Il macaco e il gatto: la strana (ma dolcissima) amicizia

Non è raro nel regno animale che una specie si prenda cura di un'altra totalmente diversa. Molti esemplari di macaco hanno un forte istinto protettivo. L'incontro casuale tra una scimmia e un gattino di poche settimane di vita lo testimonia. Con ogni probabilità, il macaco ha visto per la prima volta in vita sua un gattino. Capendo che era una piccola creatura indifesa, l'ha subito accudita. Dopo aver toccato i suoi baffi, gli ha dato qualche bacio. Alla fine, il gatto ha capito che poteva fidarsi e si è rifugiato nel suo grembo, cercando lo stesso calore che gli garantiva quello di sua madre.

La dimostrazione che anche tra due animali totalmente diversi può nascere un legame molto profondo. Attualmente il macaco si trova in molte nazioni asiatiche: dall'Afghanistan alla Cina, passando per India e Giappone. Al di fuori dell'Asia esistono solo due colonia: la specie Macaca sylvanus, conosciuta da tutti come bertuccia, vive in Africa nord-occidentale; in Europa la stessa specie vive a Gibilterra. Chiudiamo con una curiosità: in natura un macaco vive in media tra i 15 e i 20 anni, mentre in cattività spesso e arriva e supera i 30.

