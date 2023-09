Scimmia infastidisce il cane in tutti i modi possibili e immaginabili, la reazione del cucciolo alle attenzioni indesiderate è inaspettata

Una scimmia dà fastidio a un povero cane che è costretto a subire di tutto e di più: ecco come reagisce il cucciolo a tante attenzioni non proprio desiderate

L'interazione tra le scimmie e i cani è un argomento affascinante che offre una prospettiva interessante sulla natura e sul comportamento degli animali. Si è di fronte a due specie molto diverse, ma le loro interazioni possono variare in base a numerosi fattori, tra cui la specie di scimmia, il tipo di cane, l'ambiente in cui vivono e l'esperienza passata di entrambi gli animali. In alcune situazioni, i due esseri possono stabilire rapporti di amicizia o di tolleranza reciproca. Ad esempio, molte persone hanno osservato bertucce che interagiscono con quattrozampe domestici. Queste interazioni possono variare da giochi amichevoli a momenti di curiosità reciproca.

Tuttavia, è importante notare che tali interazioni dovrebbero essere sempre monitorate attentamente, poiché il comportamento degli animali può essere imprevedibile, e una scimmia può percepire un cane come una minaccia o viceversa. Alcune specie di primati, come i cercopitechi o le scimmie cappuccine, possono essere particolarmente territoriali e aggressive nei confronti di altre specie, compresi i 'migliori amici dell'uomo'. In natura, questi animali possono addirittura attaccare cani che si avvicinano al loro territorio o alle loro risorse.

D'altra parte, i cani, essendo animali domestici, sono stati allevati per convivere con gli esseri umani e possono avere una vasta gamma di reazioni alle scimmie. Alcuni potrebbero essere curiosi e amichevoli, mentre altri potrebbero sentirsi minacciati o reagire con aggressività. In alcune aree geografiche, ci sono situazioni in cui le scimmie vivono in aree urbane e si trovano spesso a interagire con cani domestici. In questi casi, bisognerebbe prendere misure per proteggere la sicurezza di entrambi gli animali. Ciò potrebbe includere il mantenimento dei cuccioli al guinzaglio e la supervisione quando si incontrano scimmie. Ma invece com'è l'interazione tra la scimmia e il cane di un video che circola su TikTok?

Scimmia dà fastidio al cane, lui reagisce così

In conclusione, le interazioni tra le scimmie e i cani possono essere eterogenee e dipendono da una serie di variabili. La cautela e la consapevolezza sono fondamentali per garantire che questi incontri siano sicuri e rispettosi degli animali coinvolti. Mentre alcuni incontri possono essere pacifici o curiosi, bisognerebbe sempre ricordare che entrambe le specie hanno bisogno del loro spazio e del rispetto della loro natura intrinseca.

In un video che circola su TikTok (pubblicato da Smart Monkey @the_cung_333), ad esempio, si vede una scimmia che non si fa troppi problemi a disturbare un cagnolone in tutti i modi possibili e immaginabili. Prima gli mette le mani in bocca come se volesse strappargli i denti, poi si stende completamente su di lui lanciandosi più volte 'a peso morto', agitandosi e grattandosi. Infine, addirittura lo cavalca. Il cane, tuttavia, sembra essere il più buono del mondo dato che - in maniera inaspettata, non reagisce al disturbo provocatogli dalla bertuccia.

