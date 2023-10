Toscana, altro che Firenze! "Vicino Roma c'è una città magica, fatta di specchi e vetri incastonati": parola di TikToker

Toscana, non c'è solo Firenze da visitare! Non lontano da Roma esiste una città davvero speciale che vale la pena girare: ecco dov'è e perché una TikToker la definisce magica

La Toscana, situata nel cuore dell'Italia, è una delle regioni più affascinanti e celebrate del Paese. È conosciuta per la sua straordinaria bellezza naturale, la ricca storia culturale e l'arte mozzafiato. Qui, le città e i borghi sono tesori nascosti, ognuno con una sua personalità unica. Firenze, è indubbiamente un concentrato di arte e cultura. Con monumenti iconici come il Duomo di Santa Maria del Fiore, il David di Michelangelo e la Galleria degli Uffizi, è una destinazione imperdibile per gli amanti dell'arte e della storia. Eppure, nonostante la sua magnificenza, non è l'unico luogo da visitare.

Celebre per il suo Palio, una tradizionale corsa di cavalli, c'è pure Siena, una città medievale con un centro storico ben conservato. La sua cattedrale è un capolavoro di architettura gotica. Pisa, invece, è conosciuta principalmente per la sua Torre Pendente, ma la città offre molto di più, tra cui il duomo e il Battistero. La Piazza dei Miracoli qui è un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Lucca è uno spettacolo ulteriore: circondata da mura medievali ben conservate che ospitano giardini pubblici e sentieri per passeggiate, è anche nota per la sua architettura e per la splendida piazza ovale, Piazza dell'Anfiteatro. Passando a borghi più piccoli impossibile non citare San Gimignano, famoso per le sue torri medievali che una volta erano più di settanta. Oggi ne rimangono quattordici e danno al posto un'atmosfera unica. E unico è anche un altro borgo in provincia di Grosseto...

Toscana, non c'è solo Firenze! "A un'ora e trenta da Roma esiste un luogo davvero magico": il racconto della TikToker

La TikToker di viaggi Gaia Fanelli (@gaiafanelli) ha recentemente pubblicato un video all'interno del quale si sofferma su un borgo della Toscana che vale la pena visitare. Premettendo, come anticipato ampiamente, che siamo di fronte a una regione bella in tutto e per tutto - compresa Firenze che resta iconica, il posto in questione è Capalbio in provincia di Grosseto. Ecco come ne parla la content creator.

"Sai che a un'ora e trenta da Roma c'è un luogo davvero magico? Le opere sono state create dall'artista Niki De Saintphalle. Sono 22 e ognuna rappresenta gli arcani maggiori dei tarocchi. Una piccola città straordinaria fatta di specchi, ceramiche preziose e vetri incastonati. Addirittura si può visitare la casa dove l'artista ha vissuto per qualche mese prima di costruire il giardino ed è piena di specchi", spiega la TikToker prima di fare una domanda ai suoi follower: "E tu ci vivresti mai in una casa dove ti rifletti ogni secondo?".

LEGGI ANCHE: Il Paradiso delle Signore anticipazioni: la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo prende la decisione più difficile della sua vita