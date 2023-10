Umbria, "Se visiti Spello, non perderti questo borgo vicino! È un gioiello di armonia e tranquillità": il racconto dell'influencer

Umbria, se dovesse capitarvi di andare a Spello non potete perdervi un borgo vicino a questa cittadina: a suggerirlo è una TikToker di viaggi

L'Umbria è una regione in Italia famosa per la sua bellezza naturale, la ricca storia e l'atmosfera medievale dei suoi borghi. Uno dei borghi più incantevoli qui è Spello. Conosciuto anche come "la città dei fiori", esso è una delle gemme nascoste della zona. Questa cittadina medievale è famoso per le sue strade lastricate e i suoi edifici in pietra ben conservati. Gli abitanti del posto adornano le strade con fiori e piante, creando un'atmosfera colorata e vibrante. La Chiesa di Santa Maria Maggiore ospita affreschi di Pinturicchio, che sono una delle principali attrazioni artistiche.

Assisi è un altro borgo, noto in tutto il mondo come il luogo di nascita di San Francesco d'Assisi. La città è dominata dalla maestosa Basilica di San Francesco, un importante luogo di pellegrinaggio. Le strade strette e tortuose sono piene di chiese, conventi e tesori artistici. Altrettanto affascinante è Gubbio, un borgo medievale che conserva il suo fascino storico. Il Palazzo dei Consoli e la Piazza Grande sono tra i principali luoghi di interesse. La meta è famosa anche per la Festa dei Ceri, una celebrazione tradizionale che coinvolge corse di candele giganti per le strade.

Da segnalare ancora, c'è Orvieto, conosciuta per la sua imponente cattedrale. Siamo di fronte a un borgo costruito su una collina di tufo. La cattedrale è un capolavoro dell'architettura gotica e ospita una straordinaria collezione di opere. Insomma, qui c'è tanta bellezza come tanta bellezza c'è nei borghi sopracitati. Eppure, nelle vicinanze di Spello si trova un luogo altrettanto affascinante anche se meno conosciuto. Ecco dove si trova, come si chiama e perché vale la pena visitarlo secondo una TikToker.

Umbria, TikToker segnala: "Vicino Spello non perderti questo graziosissimo luogo"

La TikToker di viaggi Eleonora (finestre_sui_borghi) in uno dei suoi ultimi video spiega come esista un borgo in Umbria meno conosciuto di Spello, ma vicino ad esso e altrettanto suggestivo. "Se visiti Spello non puoi perderti questo graziosissimo luogo. Si trova sul versante del Monte Subasio a circa 600 metri di altezza, ed offre panorami incantevoli sulla valle umbra. Frequentato da amanti dell'escursionismo e da amanti dei borghi come me!", inizia così a parlare la content creator.

Dopodiché Eleonora prosegue: "Gioiello di armonia e tranquillità, pochissimi abitanti e due attività: un ristorante e questo bar in piazzetta dove ho pranzato, che offre buonissime piadine. L'atmosfera è così suggestiva che il tempo sembra essersi fermato e me ne vado con la convinzione che questa perla chiamata Collepino valga tanti ritorni". Collepino, questo il nome da segnare del luogo magico da visitare.

