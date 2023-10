Il Paradiso delle Signore anticipazioni: la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo prende la decisione più difficile della sua vita

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni di oggi, mercoledì 11 ottobre, segnalano che la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo è costretta a prendere una decisione importante e dolorosa

Anche oggi, mercoledì 11 ottobre, torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, a partire dalle 16 su Rai 1. La soap opera longeva della televisione di Stato è disponibile anche su RaiPlay e continua a macinare consensi, dopo un inizio di stagione in sordina. Il merito è indubbiamente della bravura del cast oltre che della storia - affascinante da quando il prodotto andava in onda ancora in fascia serale. Ma cosa succederà di scoppiettante nella puntata di oggi?

Facciamo un passo indietro raccontando cos'è accaduto ieri: Delia ha parlato con Clara in merito al cliente che non ha voluto aiutare, mentre Maria ha scoperto che Vito non farà ritorno a Milano nell'immediato. Anzi, tutt'altro. Intanto Matteo cerca un lavoro e Adelaide ha scelto in maniera piuttosto definitiva di spostarsi a Ginevra per stare vicino alla sua Odile per un bel po'. Tuttavia c'è qualcosa di sconvolgente e inaspettato in merito alla villa Guarnieri. Come continua il filone che vedremo nelle prossime ore?

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, è la fine per Adelaide di Sant'Erasmo e Marcello? Puntata scoppiettante

Il Paradiso delle Signore oggi promette una puntata interessante, soprattutto per quanto riguarda la contessa. Ma procediamo con ordine. In primis, Ciro inizia a sospettare che sua figlia e il ragazzo abbiano delle difficoltà e decide di indagare in merito. Maria, intanto, si accorge che gli impegni dell'atelier sono un po' troppi per lei e per questo - almeno per ora, accetterà una mano da parte della mamma. Per quanto riguarda gli altri filoni, essi riguardano Vittorio e Marcello (prima con Matteo, poi con Adelaide).

Maria non è l'unica a sentire la difficoltà di gestione de Il Paradiso. Pure Vittorio percepisce una certa stanchezza per il continuo lavoro, ma soprattutto per le responsabilità impellenti e le preoccupazioni che da sempre gli provoca il negozio. Il problema di Vito che rimarrà in Australia molto più a lungo del previsto tocca lui dal punto di vista professionale: la rinuncia del giovane fa sì che il proprietario dell'atelier necessiti di un nuovo contabile per gestire alcune irregolarità. Come potrebbe evolversi questa situazione? Nella puntata di oggi ancora non viene esplicitato.

Passiamo, infine, al filone Marcello. Ebbene, quest'ultimo è consapevole del fatto che Matteo stia cercando una sistemazione professionale e gli fa una proposta: quella di affiancarlo, diventando la persona su cui fidarsi nel momento del bisogno. Ovviamente però l'altro non intende affatto avvicinarsi al fidanzato di Adelaide. E a proposito di quest'ultima... Non solo ha deciso di andare dalla sua Odile, ma anche di fare qualcosa di clamoroso e inaspettato nei confronti del proprio uomo.

