Porto Empedocle, cliente va al ristorante e mostra lo scontrino: "Per una carrellata di pesce fresco abbiamo speso..."

Porto Empedocle, un cliente si reca al ristorante e pubblica lo scontrino sui social: ecco quanto hanno pagato in quattro per del pesce fresco

Porto Empedocle, una pittoresca città situata sulla costa occidentale della Sicilia, è rinomata non solo per la sua bellezza naturale e la sua affascinante storia, ma anche per le sue attrazioni culinarie uniche. Uno dei piatti più iconici qui è l'arancino, una deliziosa palla di riso fritta, ripiena di sugo di pomodoro, carne, piselli e formaggio. Siamo di fronte a uno spuntino popolare e una pietanza da strada, ideale per una pausa durante una giornata di esplorazione. Oltre ai classici, in città è possibile assaporare variazioni creative, come quelli ripieni di pesce fresco.

Il pesce fresco, infatti, è un elemento fondamentale nella cucina di Porto Empedocle, grazie alla sua posizione costiera. Nel posto è possibile gustare cibo 'marino' in molte forme, dal fritto al gratinato, spesso accompagnato da contorni di verdure fresche o insalate. Il tonno rosso, in particolare, è una specialità locale e viene preparato in vari modi, inclusa la famosa "tonnara", una preparazione tradizionale che coinvolge la cattura del tonno e la sua conservazione. Ovviamente, anche la pasta è un elemento essenziale della cucina siciliana, e nella città in provincia di Agrigento è possibile gustare specialità come la "pasta con le sarde". Tale piatto delizioso combina pasta con sarde fresche, finocchietto selvatico, uvetta e pinoli, creando una combinazione di sapori dolci e salati.

Non si può visitare Porto Empedocle senza assaporare la "caponata", un antipasto a base di melanzane, peperoni, pomodori, capperi, olive e aceto, spesso servito con crostini o pane. Trattasi di una vera esplosione di sapori e colori. Impossibile, poi non citare la pasticceria siciliana che è rinomata in tutto il mondo con bontà come la cassata siciliana, il cannolo e le sfincie, frittelle di ricotta spolverate di zucchero a velo. Per accompagnare i pasti, infine, i vini locali, tra cui il Nero d'Avola e il Grillo, offrono un'ottima scelta. Inoltre, gli amari come l'Averna e il Cynar sono un modo tradizionale per concludere un pasto. Ma quanto costa mangiare tutte queste specialità in zona?

Porto Empedocle, compare lo scontrino di un ristorante: quanto hanno speso in quattro per mangiare pesce

Insomma, Porto Empedocle è una destinazione culinaria straordinaria che unisce la bellezza del mare mediterraneo con la tradizione culinaria siciliana. Qui, gli ingredienti freschi e i sapori unici della Sicilia si fondono per creare un'esperienza gastronomica indimenticabile. Fare questo viaggio nel gusto può avere costi più o meno pesanti per il portafogli, a seconda del cibo ordinato e della location scelta.

A titolo esemplificativo, in un gruppo pubblico di Facebook nel quale si recensiscono ristoranti, è apparso lo scontrino di un locale di pesce a Porto Empedocle che segna per quattro persone una spesa di 160 euro (40 a testa). L'ordine effettuato, come l'utente (del quale non sarà fatto nome per privacy) ha specificato, sarebbe stato composto da: "una ricca carrellata di antipasti di pesce". Ad essa avrebbero fatto seguito due primi (risotto ai frutti di mare e ravioli con ripieno di cernia) e un arrosto di mare spettacolare. Il tutto sarebbe stato servito con vino bianco d'accompagnamento.

LEGGI ANCHE: Lazio, mostra lo scontrino del ristorante a Subiaco: "Per porzioni di carne così abbondanti, questo prezzo è un affare!"