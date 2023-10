Lazio, mostra lo scontrino del ristorante a Subiaco: "Per porzioni di carne così abbondanti, questo prezzo è un affare!"

Lazio, vanno in due a pranzo a Subiaco e mostrano lo scontrino del ristorante: ecco quanto hanno speso per porzioni piuttosto abbondanti di carne

Subiaco, una pittoresca città situata nel cuore delle Montagne Simbruini, nel Lazio, è famosa non solo per la sua bellezza naturale e la sua storia millenaria, ma anche per le sue attrazioni culinarie uniche. Uno dei piatti più emblematici qui è la "pasta alla carbonara". Questa pietanza deliziosa è preparata con uova, pecorino romano, pancetta croccante e pepe nero macinato. La semplicità di tale ricetta nasconde la sua complessità, con un equilibrio perfetto tra la cremosità dell'uovo e la ricchezza del formaggio. Amatissima è anche l'"amatriciana", sempre pasta, ma questa volta condita con pomodoro, pancetta o guanciale, pecorino e pepe nero. La sua combinazione di ingredienti freschi e sapori forti è un inno alla cucina contadina della regione.

La "coda alla vaccinara" è un piatto tradizionale di Subiaco, a base di carne di coda di bue stufata lentamente in un sugo ricco e saporito. Per gli amanti del formaggio, la città del Lazio offre l'opportunità di assaporare il famoso "pecorino romano" a pasta dura e prodotto con latte di pecora. Esso è spesso utilizzato per arricchire molte pietanze locali. La cucina del posto, tuttavia, è anche influenzata dalla cucina monastica, grazie alla presenza di numerosi monasteri nella zona. Tra le prelibatezze più famose in tal senso, ci sono i "biscotti ai pinoli" e i "dolci ai fichi", preparati secondo antiche ricette tradizionali.

Inoltre, Subiaco è situata in una regione ricca di frutta e verdura fresca, il che significa che le insalate e i piatti a base di ortaggi sono sempre deliziosi e saporiti. Infine, il vino è una parte importante della cultura culinaria locale. Il Lazio offre una varietà di mosti, tra cui il Cesanese del Piglio. Ma quanto costa deliziarsi tanto il palato?

Lazio, spunta lo scontrino di un ristorante a Subiaco: ecco quanto hanno speso in due per mangiare carne

In effetti, le attrazioni culinarie di Subiaco nel Lazio sono una testimonianza della ricca storia culinaria della regione. Qui, gli ingredienti freschi, le ricette tradizionali e la passione per il cibo si uniscono per creare esperienze gastronomiche indimenticabili. Quali sono i costi per avventure nel gusto simili? Ogni cosa dipende, come per qualsiasi luogo d'Italia e del mondo da che cibo si ordina e dal posto che si sceglie.

Ad esempio, su Facebook, in un gruppo pubblico in cui ci si occupa di recensire ristoranti, un utente - del quale non sarà fatto nome per privacy, ha pubblicato lo scontrino di un locale a Subiaco che segna per due una spesa di 39,90 euro. L'ordine effettuato è stato composto da: una grigliata mista, un pollo arrosto, due contorni di cicoria ripassata, una Coca-Cola da mezzo litro, una birra da mezzo litro, una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo, due piatti di schiacciata calda al posto del pane. L'utente ad ogni modo ci ha tenuto a specificare: "Le porzioni sono davvero abbondanti".

LEGGI ANCHE: Spagna, negozio a Valencia espone un'insegna paradossale (e quasi illegale): "Gioielleria..."