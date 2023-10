Mette una patata nell'acqua, dopo 20 giorni succede questo: il miracolo della natura

Un video virale mostra una patata messa ad ammollo nell'acqua. Dopo 20 giorni, succede qualcosa di importante che, gradualmente, porta alla nascita di nuova vita.

Oggi la patata è uno degli alimenti più consumati al mondo, ma fino al XVI secolo era un'esclusiva dell'America del Sud. Questo tubero, infatti, è originario della zona delle Ande peruviane e in Europa è stato portato dai Conquistadores nella seconda metà del Cinquecento. C'è una curiosità: in Italia, oltre 500 anni fa, il primo nome che le fu assegnato fu "tartuffolo" o "tartufo bianco". Ancora più interessante il fatto che, nei primi anni della sua diffusione in Europa, molti pensavano che mangiarla provocasse la lebbra, per via del suo aspetto strano e antiestetico.

Non solo: le prime qualità importante dalle Ande non erano adatte a gran parte dei climi europei e i primissimi raccolti furono scarsi. Inoltre, non essendo citata nella Bibbia, alcuni estremisti religiosi arrivarono a pensare che la patata fosse un cibo del demonio. Gradualmente, tuttavia, tale diffidenza sparì, anche per mera necessità. Nel corso del XVIII secolo, tra carestie e guerre, moltissimi paesi europei ne aumentarono le coltivazioni, sia perché ogni semina dava risultati soddisfacenti in termini numerici, sia perché crescendo sottoterra, i terreni coltivati a patate non subivano grossi danni dagli eserciti di passaggio, a differenza di altre verdure.

La patata che cresce

La patata viene coltivata piantando i semi, o direttamente il tubero stesso. L'importante è garantirle una quantità adeguata di luce solare e di acqua. Il terreno, infatti, dev'essere ben drenato, oltre che ricco di sali minerali. Come altre piante, durante il processo di crescita le foglie si ingrossano e si moltiplicano, dando vita infine al tubero vero e proprio. Solitamente si coltivano in tarda primavera e si raccolgono in autunno, sebbene sia una pianta perenne e adatta anche a periodi diversi (chiaramente con temperature sotto lo zero, il rischio di rovinare il raccolto è alto). Un video su TikTok molto affascinante mostra il processo di crescita di una patata, sintetizzata in 237 giorni in 60 secondi. Dopo 20, succede il primo piccolo grande miracolo:

Si tratta di tuberi più piccoli, perché nel video viene mostrato il processo di crescita di una patata dolce, notoriamente di dimensioni diverse rispetto a quella standard. Il colore violaceo delle foglie è un altro indicatore chiaro. In meno di un anno, dunque, partendo da una patata messa ad ammollo nell'acqua, si sono ottenute alcune patate dolci. Il miracolo della natura si ripete e guardarlo in time lapse le dona un fascino non indifferente. Chiaramente si tratta di un video per i social il cui intento non era quello di ottenere del cibo, ma solo di mostrare ad (altissima) velocità il processo di germinazione e crescita della patata.

