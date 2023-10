Città italiane, ragazza neopatentata incolla un cartello esilarante sul retro della macchina: "Non suonate, sono già..."

Una ragazza neopatentata ha esposto un cartello esilarante sul vetro posteriore della sua auto. Sul foglio, ha chiesto agli altri automobilisti di non bussare, perché ha una sorta di... problema.

Quando si compiono 18 anni, uno dei primissimi pensieri è quello di prendere la patente per poter finalmente guidare l'auto. Molti giovanissimi italiani riescono a ottenere il titolo prima ancora di compere 19 anni. È altrettanto vero che non manca chi, per volere proprio o per impossibilità, la consegue molto più tardi nella vita. Una cosa è sicura: a 19 o a 39 anni, i limiti per una persona neopatentata sono gli stessi. Il Codice della Strada, infatti, stabilisce che "neopatentato" è chiunque abbia conseguito la patente A2, A, B1 o B da meno di tre anni.

Come dovrebbe sapere bene chi da poco ha superato l'esame di teoria, ogni infrazione grave del Codice della Strada da parte di una persona neopatentata significa una decurtazione punti doppia. Esiste una fase intermedia tra il superamento dell'esame teorico e il conseguimento della patente: quello in cui si possiede il foglio rosa. In questo arco temporale, è permesso guidare l'auto nel proprio comune di residenza e solo con al proprio fianco una persona che abbia conseguito la patente da almeno dieci anni. Inoltre, chi ha il foglio rosa o ha appena conseguito la patente deve esporre un cartello con una 'P'.

Neopatentata chiede 'aiuto' agli altri automobilisti

Stando al Codice della Strada, il foglio con la 'P' di 'Principiante' dovrebbe essere esposto sia sul lato anteriore che posteriore. In teoria, dovrebbe essere catarifrangente e leggibile anche di notte. Si tratta di un modo per comunicare agli altri automobilisti che la persona alla guida è inesperta e che è consigliata (più che mai) prudenza. Una ragazza neopatentata ha esposto un cartello simile con qualche aggiunta, che è oggettivamente esilarante. In sostanza chiede agli altri di essere clementi perché lei è già "in un mare di ansia".

"Devastata dall'ansia" è un'espressione forte, che lascia intendere come la ragazza stia vivendo piuttosto male i primissimi giorni da neopatentata. Nelle grandi città, guidare nelle ore di punta può essere davvero stressante, dato che tra auto, scooter e pedoni che sfrecciano ovunque, chi è alla guida deve mantenere sempre quattro occhi aperti. Quando poi si prende una persona ansiosa di per sé, la combo è letale. Non bussare inutilmente sarebbe già un grande passo, ma quando poi lo facciamo in direzione di una persona impacciata, rischiamo di peggiorare una situazione già precaria. Quindi se vedete la P, evitate di bussare. Tanto rimarrete comunque imbottigliati nel traffico.

