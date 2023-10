Cina, tiktoker mostra una cosa normalissima che succede in aeroporto: "In Italia non è così"

Una tiktoker nata in Cina, trasferitasi in Italia e poi ritornata nella sua terra d'origine, ha mostrato qualcosa che succede negli aeroporti della nazione. A suo modo di vedere, in Cina è "normale" ma non in Italia. A cosa si riferirà?

I record sono fatti per essere battuti. La Cina è stata a lungo la nazione più popolosa al mondo, ma a inizio 2023 ha perso il suo primato in favore dell'India. Quest'ultima, infatti, oggi vanta un miliardo e 430 milioni di abitanti, mentre la Cina poco più di un miliardo e 420 milioni. Detta così, la differenza sembra minima, ma ragionandoci su si sta comunque parlando di 10 milioni di esseri umani. La Cina odierna è diversa rispetto a quella di inizio millennio. Il gigante asiatico non è più la fabbrica di prodotti low cost, ma ha fatto enormi investimenti in tecnologie avanzate, dall'Intelligenza Artificiale alla 5G al riconoscimento facciale. Proprio questa tecnologia ha dato vita a un sistema di controllo dei suoi cittadini senza pari al mondo.

Chi compie reati piccoli e grandi, in Cina, spesso viene esposto al pubblico ludibrio e viene rifiutato all'ingresso da luoghi pubblici dov'è previsto un filtraggio. Inoltre il pagamento in contanti sta lentamente scomparendo: quasi tutto si fa con lo smartphone, con un'app chiamata 'WeChat', che permette di chattare, condividere pensieri (con forte censura) e pagare praticamente ovunque. Si tratta di un sistema che garantisce tanta sicurezza ai cittadini cinesi, ad un prezzo salatissimo: la privacy presto diventerà un ricordo del passato. Il governo ha il controllo su ogni aspetto della vita dei propri cittadini e non è un'iperbole: invitiamo chi volesse saperne di più a documentarsi in tal sneso.

Cina, negli aeroporti c'è qualcosa gratis

Liz Liang è una tiktoker cinese amatissima dagli italiani. Nata in Cina, si è trasferita in Italia (Milano per l'esattezza) da bambina, dov'è rimasta fino a pochi anni fa. Oggi è tornata nella sua terra natìa, da dove pubblica video nei quali spiega la vita quotidiana nel secondo paese più popoloso al mondo. La Cina è poco meno estesa dell'Europa intera ma ha il doppio degli abitanti. Altrettanto curioso il fatto che il 70% della popolazione viva nel 30% del territorio cinese. Più ci si avvicina alla costa, più aumenta la densità. Anche per spostarsi internamente, i cinesi amano usare l'aereo. Non a caso, anche città piccole poco distanti da grandi centri hanno il loro aeroporto.

Secondo Liz Liang, in Cina è "normalissimo" avere distributori di acqua calda e fredda, totalmente gratuita, negli aeroporti. Una presenza molto più rara negli scali italiani. Inoltre a suo avviso anche nelle stazioni, negli ospedali e nelle scuole cinesi l'acqua calda e fredda gratuita c'è sempre. Che in Italia non sia facile trovare acqua gratis negli aeroporti è vero, sebbene alcuni di recente abbiano installato fontane gratuite, al fine di ridurre l'uso di plastica. I distributori di acqua calda, da noi, sono rarissimi (al di fuori dei rubinetti dei bagni) per un fatto culturale. I cinesi bevono tè in quantità industriali ed è normale, per loro, riempire un thermos e concedersi una bevanda all'aeroporto, abitudine ben più rara in Italia, specialmente da aprile a ottobre.

