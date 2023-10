Roma, parcheggia l'auto e lascia un bigliettino per i vigili: "Vi prego, non fatemi la multa: sono..."

Sotto il cielo di Roma, ogni giorno, succedono episodi molto singolari. Oggi è capitato che qualcuno parcheggiasse e chiedesse chiaramente ai vigili di non venire multato. Ecco perché, a suo avviso, quest'uomo non merita la sanzione.

Stando ai numeri elaborati da Openpolis con dati forniti dalla Polizia di Stato, gli italiani vengono multati più spesso per eccessivo di velocità. Nel 2020, infatti, sono ben 564.352 le sanzioni di questa natura. Decisamente inferiore il numero delle multe per mancato uso della cintura di sicurezza (75.000), al secondo posto. Si tratta di dati influenzati non poco dalle restrizioni anti-Covid in vigore nel 2020, che hanno diminuito in maniera drastica il traffico veicolare - e anche quello umano.

Parlando di classifiche, Roma è al primo posto in Italia per quanto riguarda gli incassi provenienti dalle multe. Nella capitale, nel 2020, sono stati incassati oltre 136 milioni di euro in questa maniera. Segue, staccata di poco, Milano con 121; decisamente indietro troviamo Firenze a quota 49, Bologna a 42 e Torino 39. Come fa notare Il Sole 24 Ore, Bari rappresenta una sorta di anomalia: pur avendo relativamente pochi (60.000) abitanti in meno di Firenze e di Bologna, incassa appena 9,1 milioni di euro, a fronte degli oltre 40 delle altre due città. Nessuno vuole pagare la multe. A Roma, un cittadino ha letteralmente chiesto ai vigili di non elevargli una sanzione.

Roma, cittadino chiede di non essere multato e si giustifica così

Roma è di gran lunga la città italiana con il numero più alto di veicoli circolanti: 842 (compresi mezzi a due ruote) ogni 1000 abitanti. Per l'esattezza, il 75% sono auto e il restante 25 moto e mezzi pesanti. In totale, al 31 dicembre 2022, a Roma circolavano 2.350.069 veicoli, a fronte di una popolazione residente di 2.748.109. La cattiva notizia è che nel 2022 il parco auto è aumentato di 30.000 unità rispetto al 2021. Ciò vuol dire, in altre parole, che i romani si affidano sempre di più ai mezzi privati. Con le inevitabili conseguenze negative che ne derivano: traffico sempre più fuori controllo e disponibilità sempre minore di parcheggi. Non a caso, un cittadino (forse in divieto di sosta) ha esposto questo bigliettino per la Polizia locale:

"Non mi fate la multa che non ho soldi. Sto sotto al parcheggio a fare i lavori". Ineccepibile. Tuttavia la legge è uguale per tutti e se l'operaio ha parcheggiato in divieto o non ha pagato il grattino per le strisce blu, è giusto che venga multato. Se facessimo le eccezioni per chi non è ricco, si innescherebbe un cortocircuito infinito. Insomma, l'automobilista ha fatto un bel tentativo, ma siamo certi che se dovesse passare un vigile solerte che ravvisasse una violazione del codice della strada, per lui non ci sarebbe scampo. Sotto il cielo di Roma succede anche che qualcuno 'chieda' di non essere multato perché povero.

