Roma, pianista inizia a suonare al ristorante, quello che succede dopo svolta la serata ai presenti

A Roma, un pianista si è alzato dal suo posto al ristorante per sedersi su uno sgabello e iniziare a suonare il suo amato strumento. Poco dopo, tra i commensali, qualcuno si è unito a lui, lasciando tutti di stucco.

Il pianoforte è uno strumento musicale che ha affascinato milioni di persone in passato e continua a farlo oggi. Non tutti sanno che è un'invenzione italiana, sebbene ci siano due teorie al riguardo. Secondo molti, infatti, l'inventore sarebbe Bartolomeo Cristofori nel tardo XVII secolo, ma dai documenti degli anni precedenti risultano nomi differenti legati allo strumenti. Nel 1598, ad esempio, fu inventato uno strumento musicale denominato "glavicembalo col piano e forte" da parte di tale Ferrini. Nel 1631 un inventore italiano, Giovanni Spinetti, costruì qualcosa di molto simile al pianoforte attuale.

L'ipotesi più accreditata è che Cristofori, più che inventarlo, abbia perfezionato alcune idee già esistenti, sia dal punto di vista della funzionalità che del design. Oggi lavorare come pianista a tempo pieno non è facile. A meno che non si abbia un contratto con un'importante scuola musicale o un teatro, guadagnare solo suonando è un'impresa ardua nell'Italia del 2023. Dopo aver studiato musica, molti rimangono semplici appassionati, pur facendo lavori diversi. Su TikTok è diventato virale il video di un ragazzo (di cui non è nota la nazionalità) che trova un pianoforte in un ristorante di Roma e inizia a suonare per allietare la serata dei presenti.

Il pianista suona, poi qualcun altro si unisce

Le prime note non scaldano quasi nessuno, anche perché non tutti sanno riconoscere una canzone iconica nei primi tre secondi. Gradualmente, però, la melodia suona sempre più familiare e qualcuno riconosce che trattasi di 'Bella ciao', l'inno dei partigiani e tra le canzoni italiane più famose al mondo. Negli ultimi cinque anni la sua popolarità è schizzata alle stelle per l'utilizzo fatto ne 'La casa di carta', serie spagnola ultra popolare trasmessa su Netflix. Tornando al video, 'Bella ciao' non è davvero 'Bella ciao' senza il testo. Pochi secondi dopo che il pianista inizia a suonare, tra i commensali qualcuno inizia a cantare. E non è affatto un cantante dilettante:

La pronuncia non è perfetta e a sentre bene c'è un passaggio sbagliato. La frase non è chiarissima, ma di certo non dice: "E ho trovato l'invasor", tuttavia è l'unica sbavatura in un'esibizione perfetta. Quel che davvero conta è la forza della sua voce e soprattutto il fatto che, sul finale, riesca ad adattarla al suono del pianoforte. Si tratta - ovviamente - di un video organizzato e la donna che canta non era certo presente lì per caso. Il duo di musicisti ha fatto una bellissima sorpresa ai presenti, che non a caso hanno iniziato ad applaudire, registrare e muovere la testa a ritmo di musica. Una normale serata al ristorante svoltata grazie alla magia della musica.

