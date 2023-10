Pesca con magnete a Milano, due ragazzi trovano un portafogli (e non solo): il bottino

La pesca con magnete è un trend in forte crescita su TikTok. Due ragazzi di Milano l'hanno praticata nella loro città e hanno trovato un portafogli, insieme ad altri oggetti. Vediamo qual è stato il loro bottino.

I mari e gli oceani di tutto il mondo sono pieni di spazzatura. Alcuni oggetti galleggiano, altri finiscono sul fondo. I primi sono relativamente più facili da recuperare, mentre per i secondi c'è bisogno di immergersi o della pesca con magnete. Si tratta di un'attività tutto sommato semplice: non c'è bisogno di particolari strumenti, ma solo di una corda resistente e di un magnete attaccato alla sua estremità. In questo modo, molti oggetti magnetici nascosti nei fondali possono essere riportati su.

Alcuni la praticano in mare, altri nei fiumi, nei laghi e nei canali. Quasi sempre si trovano oggetti di uso comune come monete, chiavi o ruote di biciclette. Altre volte i ritrovamenti sono molto più interessanti e insoliti e con un po' di fortuna si può far risalire a galla qualche oggetto appartenente al passato remoto. Oltre ad essere un'attività divertente e stimolante, aiuta anche a ripulire gli ambienti acquatici da oggetti pericolosi, inquinanti o semplicemente che non dovrebbero essere lì. Ricostruire la storia dell'oggetto disperso è pressoché impossibile, ma al contempo permette di viaggiare con la fantasia e immaginare una miriade di ipotesi per cui sia finito lì.

Pesca con magnete a Milano: un portafogli (e non solo)

"I magneti di Milano" è un profilo TikTok che mostra i ritrovamenti fatti nel capoluogo milanese da due ragazzi che praticano la pesca con magnete. I gestori del profilo vanno apprezzati già solo per l'entusiasmo che esternano ad ogni singolo oggetto ritrovato, anche quando è un coltellino arrugginito. Nell'ultimo filmato postato su TikTok, i due fanno riemergere a galla un coltellino svizzero tuttofare (che funge perfino da martello!) e un portafogli, che potremmo definire anche portamonete.

La cosa simpatica è che oltre a quelli che sembrano pezzi da 1 e 2 centesimi, ci sono anche 10 pesos messicani (che forse qualcuno ha scambiato per i 10 centesimi di euro). Volete sapere quanto valgono, oggi, 10 pesos messicani? Meno di un centesimo di euro. Per l'esattezza 0,005€. Un bottino che definire misero sarebbe riduttivo, ma che comunque ha donato qualche attimo di gioia ai protagonisti del video. Pochi giorni fa, gli stessi ragazzi tramite pesca con magnete avevano recuperato un ammortizzatore di un'automobile. Sicuramente un oggetto senza alcuna utilità, mentre utile è stato rimuoverlo dal corso d'acqua, visto che a lungo andare avrebbe contribuito al suo inquinamento. Un plauso a questo duo, che oltre a creare contenuti video interessanti contribuisce anche a rimuovere spazzatura dai corsi d'acqua di Milano.

LEGGI ANCHE: Milano, tiktoker misura la qualità dell'aria a bordo della metropolitana: non ci sono buone notizie