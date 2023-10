Milano, tiktoker misura la qualità dell'aria a bordo della metropolitana: non ci sono buone notizie

I mezzi di trasporto a Milano sono molto efficienti e la metropolitana funziona oggettivamente bene. Il problema di questo vettore, però, è la qualità dell'aria a bordo dei vagoni e nelle stazioni. Un tiktoker l'ha misurata e c'è molto da riflettere.

Secondo il sito Holidu.it, Milano è la città italiana che vanta il miglior trasporto pubblico in assoluto. Alcune precisazioni: i dati si basano sulle città con oltre 100.000 abitanti e vengono calcolati in base ai tempi di percorrenza in luoghi distanti non più di 3,9 km dal punto più centrale della città. L'analisi è stata effettuata in un giorno feriale di ottobre, a partire dalle 8:30 del mattino. Ne risulta che Milano è quella con il trasporto pubblico più efficiente in assoluto, grazie ai tempi di percorrenza più brevi rispetto alle altre città.

È altrettanto vero che il capoluogo lombardo 'vanti' (per modo di dire) anche il prezzo del biglietto più alto d'Italia. A ottobre 2023, infatti, quello da 90 minuti costa 2.20€. Va anche detto che la rete metropolitana della città è la più estesa d'Europa e ciò comporta spese di manutenzione molto alte. Sicuramente anche i mezzi di trasporto milanesi hanno i loro difetti. Negli ultimi mesi, molti cittadini hanno segnalato un aumento degli episodi di microcriminalità: furti e rapine, soprattutto ai danni di turisti, sono la triste normalità. Alcune persone hanno iniziato a filmare borseggiatori e borseggiatrici e il caso è diventato di interesse nazionale.

Milano e la qualità dell'aria in metropolitana

Frizzo.eth ha pubblicato un video in cui illustra i dati relativi alla qualità dell'aria nella metropolitana di Milano. Le notizie non sono buone: è emerso che i valori della polveri sottili sono in media dieci volte più alti di quelli registrati nell'aria che si respira stando fermi nel traffico. Ne emerge che la stazione più frequentata, ovvero 'Duomo' sulla gialla, sia anche la più inquinata in assoluto. I motivi? C'entra la conformazione delle stazioni, la grandezza dei tunnel ma soprattutto dei freni che, facendo sfregare le ruote sulle rotaie, rilasciano grosse quantità di particelle di metallo.

Qualcuno ha proposto di modificare i freni, rendendoli elettrici, oppure installare vere e proprie gomme, ma nessuna delle due soluzioni è stata implementata. Insomma, la metropolitana di Milano è sicuramente un mezzo di trasporto affidabile ed efficiente, ma trascorrere molto tempo a bordo a lungo andare può far male ai polmoni, dato che si inalano molte polveri sottili. Milano, trovandosi nella Pianura Padana, è già di per sé una città inquinata. Specialmente nei periodi in cui non piove per più di tre settimane consecutive, la qualità dell'aria diventa scadente e inevitabilmente ne risentono anche le stazioni della metro.

