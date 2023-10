Nutella, TikToker la prepara in casa: "È buonissima: bastano solo quattro ingredienti per un risultato perfetto"

Un TikToker prepara una nutella home-made, gustosa e salutare, servendosi di soli quattro ingredienti: ecco quali

La Nutella è molto più di una semplice crema spalmabile al cioccolato e alle nocciole; è un'icona gastronomica che ha conquistato il cuore e il palato di milioni di persone in tutto il mondo. Questa deliziosa bontà ha una storia affascinante che affonda le sue radici in Italia, ed è diventata un simbolo della passione per il cibo e del piacere della dolcezza. È stata creata negli anni '60 da Pietro Ferrero, un pasticciere italiano, che ha inventato questo prodotto per rispondere alla necessità di un cibo economico e gustoso da spalmare sul pane.

Lo sanno anche i bambini, la Nutella è il risultato di un mix di cioccolato, nocciole, zucchero e olio di palma. Il suo sapore ricco e cremoso ha da sempre catturato l'attenzione e il desiderio di molti. Una delle sue caratteristiche distintive è la sua versatilità. Oltre a essere spalmata sul pane, può essere utilizzata in una vasta gamma di ricette, dalla preparazione di torte e biscotti a ripieni per croissant o crepes. È un ingrediente chiave in molte pietanze dolci italiane, come la famosa Pizza alla Nutella, in cui la crema al cioccolato e alle nocciole viene spalmata su una base di pizza e cotta al forno.

Ma la Nutella è anche apprezzata da sola, direttamente dal barattolo, spalmata su pancake, waffle o semplicemente gustata con un cucchiaino. La sua dolcezza equilibrata, il sapore di cioccolato e il carattere delle nocciole la rendono irresistibile per molte persone di tutte le età. Così, qualcuno ha provato a replicarla a casa. Un TikToker di nome Tom Smallwood (@tom.smallwood).

Nutella, TikToker la fa in casa con soli quattro ingredienti: "Si conserva per tre mesi!"

In primo luogo, il TikToker prende una teglia da forno riempiendola per buona parte di nocciole. Dopodiché le tosta in forno a 160 gradi per circa 10 minuti. Fatto questo, prende uno straccio pulito e lo adagia sul tavolo. Proprio qui va a mettere le nocciole tostate, pulendole grossolanamente dalla parte scura che le copre. Quindi, non rimane che inserirle nel mixer e ridurle in piccoli pezzetti. Quando ciò sarà accaduto, in genere rilasceranno il proprio olio trasformandosi in pasta.

A questo punto, non resta che inserire tre cucchiai pieni di zucchero e altrettanti di cacao e continuare a frullare per amalgamare il tutto. Il TikToker aggiunge anche un cucchiaio di olio di cocco per rendere più dolce e facilmente spalmabile la crema, mixa ancora e poi procede all'assaggio. Il ragazzo, ovviamente spiega che quella ottenuta non sarà mai come la Nutella perché esistono dei 'segreti' nella ricetta di quest'ultima, tuttavia è altrettanto buona. Inoltre può essere conservata per circa tre mesi dalla sua realizzazione, anche se difficilmente una crema così dura tanto, considerando la squisitezza! Sotto c'è chi evidenzia come, rispetto all'originale prodotto manchino due cibi essenziali: olio di palma e latte.

