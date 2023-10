Marocco, TikToker avverte: "Attenti! C'è una cosa normalissima in Italia che qui non potete fare"

Marocco, una TikToker di viaggi racconta come ci siano cinque comportamenti da non tenere qui: ecco di cosa si tratta

Il Marocco, situato all'incrocio tra l'Africa e l'Europa, è una terra ricca di tradizioni e usanze che rispecchiano una storia complessa e una cultura variegata. Le usanze marocchine sono radicate in un contesto storico che abbraccia l'antichità e si riflettono nella vita quotidiana di milioni di suoi abitanti. Il Paese è noto per l'ospitalità del suo popolo. I turisti sono considerati una benedizione, e vengono accolti con calore e generosità. Ad esempio, offrire loro il tè alla menta è una tradizione comune come segno di benvenuto. La cerimonia per servire questa bevanda è una pratica diffusa e un'occasione per condividere conversazioni e momenti speciali.

I souk, i mercati tradizionali del Marocco, sono il cuore dell'attività commerciale e culturale. Qui è possibile acquistare prodotti artigianali, tessuti, spezie e molto altro. Il tajine, un piatto tradizionale marocchino cotto in un piatto di terracotta con lo stesso nome, è un elemento essenziale della cucina locale ed è spesso preparato e condiviso in famiglia. Per ciò che concerne, l'abbigliamento tradizionale qui, esso è variato e colorato. Le donne portano spesso caftani riccamente decorati, mentre gli uomini possono essere visti con la djellaba, una tunica lunga, o il jebba, un abito tradizionale. Insomma, tutto questo lascia intendere una certa differenza rispetto ad altre parti del mondo, come l'Italia. A tal proposito, ecco cosa non si dovrebbe mai fare che invece nel nostro Paese è normalissimo.

Marocco, "Ecco cinque cose da non fare mai qui": parola di TikToker

In uno dei suoi video, la TikToker di viaggi Fiammetta - @fiammettaphotos - svela che ci sono cinque comportamenti da non attuare mai in Marocco. "Ricordati di non fare queste cinque cose se vuoi che il tuo viaggio in Marocco vada per il verso giusto", inizia così il filmato che la vede protagonista nello splendido Paese. Quindi prosegue con il primo 'divieto' del suo elenco: "Non accettare mai il primo prezzo che ti viene proposto, contrattare qui è normalissimo. Più o meno il prezzo giusto è un terzo di quello che ti propongono".

"Non pensare di poter entrare a visitare delle moschee, a meno che tu non sia musulmano", questa la seconda considerazione fatta dalla TikToker. La terza osservazione, invece, è alquanto sorprendente: "Non utilizzare mai la mano sinistra per mangiare, infatti qui è considerata la mano impura perché utilizzata per l'igiene personale". Per fortuna, come specifica nella didascalia sotto al post, l'ospitalità marocchina fa guardare gli abitanti del posto oltre, se si è mancini.

@fiammettaphotos Preciso che in realtà non ti diranno nulla se mangi con la sinistra, un po’ come se non ti copri spalle e gambe. Sono super ospitali 🥰 Per le moschee, l’unica visitabile è quella di Hassan II di Casablanca 🕌 #visitmorocco #visitmarrakech #consiglidiviaggio #cosavedereamarrakech #cosafareamarrakech ♬ Tek Tek - DYSTINCT

"Non pensare di poter pagare tutto con le carte di credito, anzi ricordati di prelevare dei dirham non appena arrivato in città", questo è più un consiglio che un avvertimento vero e proprio. L'ultimo invece è qualcosa che in Italia - almeno nella maggior parte delle città, si può fare e che invece qui non è affatto possibile: "Mi raccomando, non bere mai l'acqua dal rubinetto. Procurati sempre quella in bottiglia".

