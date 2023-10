Molise, prendono una zuppa di pesce a testa e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino del ristorante a Campomarino"

Molise, vanno a mangiare pesce a Campomarino e mostrano sui social lo scontrino: ecco qual è stata la spesa in due

Campomarino, una pittoresca località costiera situata nella regione del Molise, offre una straordinaria esperienza culinaria che riflette la tradizione gastronomica della regione e la sua vicinanza al mare Adriatico. Le attrazioni culinarie qui spaziano dai piatti di pesce fresco alle specialità locali, creando un paradiso per gli amanti della buona cucina. Il pesce fresco è la star indiscussa della cucina del posto. Uno dei piatti più celebri è il "brodetto," una zuppa di pesce ricca e saporita, preparata con una varietà di pesci come triglie, calamari e seppie. Questa pietanza è spesso accompagnata da crostini di pane abbrustoliti e un generoso tocco di aglio e peperoncino.

Un'altra specialità di mare da non perdere a Campomarino è la "pasta allo scoglio." Questo piatto prevede l'uso di spaghetti o linguine conditi con un sugo a base di pomodoro, frutti di mare e una generosa spruzzata di prezzemolo fresco. È un piatto che cattura il sapore autentico del mare. Il "baccalà alla molisana" è un'altra bontà che riflette l'importanza del pesce essiccato nella cucina locale. Il baccalà viene ammorbidito in acqua e poi cucinato con pomodori, olive, capperi e peperoncino, creando un sapore unico e saporito.

Pur essendoci molto pesce, la cucina del Molise è anche famosa per i suoi piatti di carne. L'"agnello a scottadito" è un agnello arrosto servito con un'abbondante dose di olio d'oliva, rosmarino e aglio. È tenero e saporito. Per quanto riguarda i contorni, Campomarino offre una varietà di verdure fresche, tra cui melanzane, zucchine e peperoni, spesso preparati come antipasto o contorno. Spesso grigliate o preparate in agrodolce, tali ortaggi creano un'esplosione di sapori. Infine, la zona è anche nota per il suo vino che completa l'esperienza culinaria. Ma quanto costa mangiare qui?

Molise, vanno al ristorante a Campomarino: ecco quanto hanno speso per una zuppa di pesce

In sintesi, le attrazioni culinarie di Campomarino in Molise offrono un viaggio gustativo attraverso la tradizione culinaria locale, con un'enfasi speciale sui sapori del mare Adriatico. La freschezza degli ingredienti e l'abilità dei cuochi locali rendono la cucina del posto un'esperienza straordinaria per coloro che desiderano scoprire le delizie nascoste di questa affascinante zona costiera. Per i prezzi, tutto dipende dalla location scelta e dal cibo ordinato, come per qualsiasi parte d'Italia.

Ad esempio, su Facebook, in un gruppo pubblico che recensisce ristoranti, un utente - di cui non sarà fatto il nome per privacy, ha mostrato lo scontrino per due zuppe di pesce abbondanti (a detta del consumatore) in un ristorante di Campomarino. La ricevuta segna una spesa di 25 euro a testa e 50 complessivi, comprensivi di acqua.

LEGGI ANCHE: Genova, motociclista scrive un foglio contro un padrone incivile di cani: "Questo è l'ultimo avviso"