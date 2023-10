Sub addestra e gioca con un alligatore: "Vi spiego come faccio a gestirlo"

Si può addestrare un alligatore? La risposta è "sì", sebbene vadano prese molte precauzioni. Un sub, che vive e lavora in Florida, lo ha fatto ed ha spiegato come riesce a giocare con questo alligatore e qualche trucco per addestrarlo.

Molte persone confondono alligatore e coccodrillo. Per quanto simili nell'aspetto e per quanto appartenenti entrambi alla famiglia degli Crocodylidae, permangono alcune differenze sostanziali tra di loro. Ad esempio, gli alligatori sono comunissimi negli Stati Uniti, nell'America centrale e in alcune zone di quella del Sud. Vivono principalmente in paludi, laghi e fiumi, preferendo dunque l'acqua dolce. I coccodrilli, invece, sono molto più diffusi e migliaia di esemplari vivono anche in Africa, Asia e Australia, oltre alla fascia tropicale delle Americhe e non disdegnando l'acqua salata.

L'aspetto fisico è simile, ma il muso è piuttosto diverso: largo e arrotondato quello dell'alligatore, lungo e sottile quello del coccodrillo. Quest'ultimo, quasi sempre, è di dimensioni più grandi rispetto al 'cugino'; alcune specie, come ad esempio quello marino, può superare i 5 metri di lunghezza, mentre un alligatore raramente supera i 4. Infine una differenza importante è quella del rapporto con gli esseri umani: gli alligatori tendono a essere poco aggressivi e ad evitare il contatto con noi; i coccodrilli sono ben più minacciosi e, se avvertono un pericolo, possono attaccare senza timore un essere umano.

L'alligatore addomesticato

Proprio in virtù della loro minore aggressività, per un essere umano è relativamente sicuro avvicinarsi a un alligatore. Chiaramente nessuno dovrebbe provare ad addomesticarne uno senza un valido motivo, dato che sono animali che non hanno praticamente mai avuto contatti con gli esseri umani e, semplicemente, non ci sono abituati. Su TikTok, tuttavia, è comparsa la testimonianza di un sub che è riuscito ad addomesticare e guadagnarsi la fiducia di un alligatore. Il video ha quasi 750.000 visualizzazioni ed è tra i più visti del profilo di Christophere Gilette, sub professionista che ama (per davvero) gli alligatori. Nel video, gioca con Casper (così lo ha chiamato), generando qualche bolla e toccandolo delicatamente.

@gatorchris1 Gator trying to bite me in the face! Nah it’s just Casper feeling around while I blow bubble rings at him 😂. I mean, he would bite me in the face if I didn’t move out of the way, when he does this he has his eyes closed and is feeling around underwater. ~~~You can come swim with me and Casper! If you want to come join you can book online now, go to www.crocodilechris.com Let me know if you want to go! Observation and photos only at @evergladesoutpost and tour participants are separated from gators by safety fence. Remember all the gators you see me working with are rescue nuisance gators, caught from the wild as big as you see them now! The state kills 7k-8k each year. We volunteer our time to catch & rescue them and bring them to sanctuaries, unpaid. Wetsuit by @cressi1946 #Educational #EducationalVideo #AnimalEducation #EducationalPurposes #glades #southflorida #Miami #glades #reptile #reptilesofinstagram #underwaterphotography #gatortour #underwatergatortour #thingstodoinmiami #subaruambassador #scicomm #conservation ♬ original sound - Christopher Gillette

"Come potete vedere ci gioco, colpendolo con qualche bollicina, poi lo tocco. Lui sembra molto curioso e con quei lenti movimenti ondulatori sta esplorando il territorio". L'uomo sostiene di fare molta attenzione ad ogni singolo movimento e di evitare spostamenti bruschi, perché in questa fase sta ancora guadagnando la fiducia del rettile. Se non si ha nessuna esperienza con questo tipo di animali, è fortemente sconsigliato provare a fare cose simili. Il sub, inoltre, opera in un laghetto isolato dove non ci sono altri alligatori e dove Casper è da solo. Anche l'assenza di suoi simili ha contribuito alla creazione di questo rapporto speciale. Infine l'esemplare in questione viene alimentato e curato costantemente dal sub e da altri umani, motivo per cui non si allarma se nota la loro presenza.

