Scopre come si chiama sua nipote e avverte la sorella: "È il nome peggiore di sempre: l'hai condannata a..."

Una donna ha fatto una scoperta sconcertante in merito al nome della sua nipotina e se l'è presa con la sorella: ecco l'appellativo della discordia

Uno dei momenti più iconici nella vita di un genitore è la scelta del nome del proprio bambino. Di solito, una volta rivelato il genere, si iniziano a varare tutte le ipotesi qualora sia un maschietto o una femminuccia. Questo processo può essere solitario o condiviso non solo tra partner, ma anche con tutti i familiari. Difficile, se non impossibile, mettere d'accordo tutti, eppure alla fine, quando il bebè è tra le braccia materne una scelta è stata fatta, per quanto essa possa o non possa essere condivisibile... Nel caso odierno si tratta chiaramente della seconda opzione.

Nello specifico, una donna con estrema gioia ha esternato ai familiari e a sua sorella come ha chiamato la sua piccola, nata solo qualche settimana fa. La madre non si aspettava una reazione iper positiva o super entusiastica, ma nemmeno una tragedia, com'è effettivamente stata. Sì, perché la sorella - zia della bambina, ha preso la cosa malissimo, arrivando a pronunciare parole forti nei confronti dell'altra. Così, la neomamma è andata su Reddit e si è sfogata, inorridita da come aveva preso la notizia del nome la sua congiunta. Ecco le parole stenografate.

Scopre il nome della nipotina e si arrabbia con la sorella: ecco l'appellativo della discordia

"Ho partorito la mia seconda figlia poche settimane fa. Ho già un primogenito maschio ed è stata per me un'emozione dare alla luce una femminuccia. L'abbiamo chiamata Alannah. Nel momento in cui abbiamo detto alla mia famiglia il tutto, non ci aspettavamo nulla di nulla. Insomma, è un nome come un altro. Invece, mia sorella è impazzita e ha cominciato a ripetere 'Oh mio Dio' all'infinito, fino a chiedermi insistentemente e brutalmente perché avessi scelto questo appellativo per la mia bambina. Sinceramente non capisco la sua reazione", così ha scritto la mamma in questione su Reddit.

Dopodiché ha continuato: "Ho spiegato a mia sorella che pensavo di aver trovato un nome carino e azzeccato per la mia bambina, ma lei l'ha definito il peggiore di sempre. Non sono nemmeno riuscita a chiederle perché lo riteneva tale. Alla fine per una cosa del genere non ci siamo parlate per diversi giorni, fino a quando lei non mi ha chiesto di vederci, è venuta a casa mia e di nuovo mi ha attaccata, chiedendomi come mi sia venuto in mente di scegliere un nome del genere per sua nipote".

La mamma è rimasta talmente turbata da chiederle il perché dell'astio verso il nome Alannah, ma la sorella ha semplicemente affermato che si tratta di un nome brutto e che usandolo ha condannato la figlia a prese in giro e bullismo. Così, la zia della bambina ha annunciato la necessità di un cambio nome immediato per la piccolina. Com'è finita la storia? Dato che non ci sono state motivazioni ragionevoli, la donna non ha pensato minimamente di modificare i dati anagrafici della figlia e anzi di fronte alla scostumatezza della congiunta, ha rotto i rapporti con lei. Ma cosa ci sarà di tanto strano nel nome Alannah? Anche il web non ha saputo dare una risposta.

LEGGI ANCHE: Sub addestra e gioca con un alligatore: "Vi spiego come faccio a gestirlo"