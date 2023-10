Corea del Sud, TikToker mostra quanto costa una carbonara al supermercato: "Ne vale la pena?"

Corea del Sud, una TikToker va a fare la spesa al supermercato e mostra il prezzo di diversi prodotti italiani. Tra questi vi è anche una carbonara surgelata: ecco quanto costa

La cucina coreana è rinomata in tutto il mondo per la sua varietà, il sapore complesso e l'attenzione per gli ingredienti freschi. I cibi in Corea del Sud sono una parte fondamentale dell'esperienza di viaggio, e la gastronomia locale offre una vasta gamma di sapori unici e piatti tradizionali che catturano l'essenza della cultura del paese. Una delle pietanze più note e apprezzate qui è il kimchi, una condimento a base di cavolo cinese fermentato con peperoncino, aglio e altri aromi. Esso è un accompagnamento comune in ogni pasto del posto e viene servito in varie forme, da quella fresca a quella fermentata, offrendo una gamma di sapori, da piccante a leggermente aspro. Il suo sapore unico è un must per chi visita il Paese.

Il barbecue in Corea del Sud, noto come "samgyeopsal", è un'esperienza culinaria da non perdere. Qui, i commensali grigliano carne (solitamente maiale) direttamente sul tavolo, spesso accompagnata da una serie di contorni tra cui verdure, salse, e foglie di lattuga o sesamo per accompagnare il tutto. Questa modalità di cena è molto popolare tra i locali e i visitatori e offre un'esperienza interattiva e deliziosa.

Da provare è pure il bibimbap, un mix di riso, verdure, carne (solitamente manzo), uovo e condimenti, tutto servito in una ciotola. Esso può essere consumato freddo o caldo ed è amato per la sua combinazione di texture e sapori che vanno dal croccante al cremoso e dal piccante al dolce. Insomma, esistono tanti piatti buoni in Corea del Sud, ma se si volesse mangiare italiano? È possibile, grazie ai supermercati. Una TikToker svela i prezzi in merito.

Corea del Sud, TikToker va a fare una spesa 'italiana': ecco quanto costano i prodotti nostrani lì

"Venite con me a scoprire quanto costa il cibo italiano nei supermercati in Corea del Sud", così inizia il video di Persi in Corea (@persiincorea). La TikToker mostra dunque diversi cibi che dovrebbero essere tipicamente appartenenti al 'Bel Paese': "Pasta precotta aglio e gamberi 7,50 euro e pasta precotta con lumache 7 euro". Poi, sempre nel reparto surgelati fa zoom sulla "'vera' carbonara, quella con panna e pancetta" che costa 10 euro. Naturalmente il tono con cui afferma tutto ciò è ironico considerando che un italiano sa che per la pietanza in questione non occorre affatto la panna e che si usa il guanciale.

Così, la TikToker di Persi in Corea prosegue: "Nel caso vogliate cucinarvela voi la pasta, che forse è meglio: salse varie per la pasta 4 euro, passata di pomodoro 5 euro, per mezzo chilo di pasta si va dai 3 ai 5 euro". In un reparto diverso, il caffè solubile mostra un prezzo di 7 euro (lo stesso dei carciofini sott'olio). Tra i surgelati, "il gelato confezionato 400 grammi costa 12 euro, gli arancini surgelati tipici italiani al kimchi o al pollo 6 euro, i grissini - che non si sa perché sono nel banco frigo - 3 euro".

La spesa della content creator continua con i formaggi: "La Feta costa 6 euro, il Gorgonzola 7, le mozzarelline fresche 4 euro e la mozzarella a fette per pizza 14 euro". Questi sono i prezzi dei prodotti italiani in Corea del Sud. Così, la TikToker si chiede e chiede al popolo del web (scrivendolo in didascalia al video): "Che ne dite? Ne vale la pena?". Forse, per la carbonara non tanto.

