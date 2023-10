Tucano fa le 'fusa' alla padrona che lo accarezza: il suono che emette è adorabile

Il tucano è uno degli uccelli più affascinanti al mondo. Pochissime persone ne possiedono uno in casa ed è ancora più raro che si facciano accarezzare ed emettano dei suoni di felicità, simili alle fusa feline. Eppure, è successo e il video TikTok è subito diventato virale.

Esistono tanti uccelli esotici (dal punto di vista di un italiano) che sono parecchio affascinanti. Moltissime persone trovano curioso l'aspetto del tucano, per via del suo caratteristico becco lungo e incurvato. Tuttavia ci sono tante altre curiosità attorno a questo volatile originario dell'America del Sud. Ad esempio, non tutti sanno che è un ottimo equilibrista: sa camminare sulle cime degli alberi e aggrapparsi con le due dita aguzze anche a rami molto sottili. Ciò rappresenta un innegabile vantaggio rispetto ai suoi simili, dato che sa raggiungere frutti e insetti inaccessibili a quelli più pesanti.

Parlando di cibo, un tucano mangia frutta, insetti, ma anche piccoli invertebrati e - brutta notizia - uova di altri uccelli. È al contempo un animale socievole, che vive in gruppi all'interno dei quali ognuno si prende cura dell'altro. Questa è anche e soprattutto una necessità: cooperare lo aiuta a difendersi dai suoi predatori. Se è normale avere un canarino in casa, non lo è altrettanto un tucano. Eppure, nel mondo, esistono migliaia di persone che convivono con animali poco convenzionali, per così dire. Su TikTok è diventato virale il video di un tucano 'felice' di ricevere attenzioni dalla propria padrona.

Il tucano fa le fusa

Una donna ha creato un account TikTok dedicato al proprio tucano, chiamandolo 'Chester the Toucan'. Nel video più visto, c'è il pennuto con la testa letteralmente appoggiata sul computer portatile. A un certo punto, l'umana lo accarezza e lui emette dei suoni molto singolari, che sono di evidente gioia e soddisfazione. L'autrice del video invita i suoi follower ad attivare l'audio per godersi appieno questi vocalizzi molto particolari. Anche la pupilla che cambia dimensioni e la palpebra che si chiude dalla soddisfazione meritano una menzione speciale:

Possedere un tucano è legale? La risposta è "dipende". In moltissimi stati del mondo, non lo è, essendo un animale non abituato a vivere dentro casa. È altrettanto vero che, quasi ovunque, esistono permessi speciali dati a persone che li richiedono e assicurano di poterlo trattare nel migliore dei modi o di usarlo a scopi di ricerca scientifica. La proprietaria del pennuto in video, sul suo sito, spiega di averlo trovato in un negozio e di aver scoperto che prima di lei aveva avuto altri due padroni. L'incontro è avvenuto nel maggio del 2021 e Maria, la proprietaria, assicura che il loro legame durerà per sempre.

