Papà fa una 'scoperta orribile' sul cellulare di sua figlia 11enne, poi prende una decisione drastica

Al mondo esistono più dispositivi elettronici connessi a Internet che esseri umani. Questo dato, da solo, basta a dare una stima di quanto siano davvero diffusi smartphone, tablet e PC. E, almeno nel futuro prossimo, è pressoché certo che questo numero continuerà ad aumentare. Nel 2023, è perfettamente normale possedere uno smartphone per un ragazzino dai 10 ai 14 anni. Da una parte, un dispositivo del genere aiuta i genitori ad essere tranquilli e di poter contattare il proprio figlio facilmente, dall'altra non mancano le criticità.

Un papà ha pubblicato un post sulla sezione di Reddit dedicata ai consigli tra genitori. L'uomo, infatti, ha controllato lo smartphone della figlia di 11 anni ed ha letto qualcosa di agghiacciante, vista l'età dei protagonisti. Su un gruppo Whatsapp composto da compagni di classe, qualcuno dei componenti parla di come, un loro amico avesse chiesto delle "foto senza vestiti" a una compagna. Una scoperta oggettivamente terribile, che per fortuna non coinvolgeva in alcun modo sua figlia. Una cosa è certa: il papà si è preoccupato perché la stessa sorte sarebbe potuta toccare alla sua bambina (a 11 anni lo si è ancora).

Papà scopre le chat della figlia, poi prende una decisione drastica

"Ho una figlia di 11 anni - si apre così lo sfogo del papà preoccupato su Reddit - e sto capendo che i suoi coetanei cercano di sembrare molto più adulti. Non sono il suo padre biologico, è la figlia della mia compagna con cui sto da sette anni, ma per me lei è tutto". L'uomo spiega come ha scoperto le chat incriminate: "Ho portato a cena lei e due amiche. Ho sentito che usavano parole in codice e facevano gesti. Ho preso il cellulare di mia figlia e scoperto della richiesta delle foto. A quel punto, sono andato a pagare la cena e le ho portate subito a casa".

"Mentre le amiche la aspettavano - conclude il papà - ho parlato a mia figlia e le ho detto che molto presto affronterò la questione con gli altri genitori. Ho paura di perdere la sua fiducia se dovesse succedere qualcosa di spiacevole, perché quanto successo è rave. Mi date qualche consiglio?". Uno dei commenti con più voti positivi su Reddit lo incita a parlarne con gli altri genitori: "Potrebbero esserci delle conseguenze nel breve termine, ma nel lungo termine tua figlia capirà che lo hai fatto perché ci tieni a lei e perché volevi mettere fine a quella storia". Anche altri hanno scritto che questa, se gestita correttamente, è un'opportunità per "istruire senza punire".

