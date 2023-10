Piemonte, mangiano due menù completi e mostrano quanto hanno speso al ristorante di Torino: "Ecco lo scontrino"

Piemonte, vanno in un ristorante di Torino e mangiano due menù completi, poi pubblicano lo scontrino: ecco quanto hanno speso

Torino, il capoluogo del Piemonte nel nord Italia, è celebre non solo per la sua ricca storia e cultura, ma anche per le sue attrazioni culinarie uniche. La cucina qui è un'esperienza che sposa tradizione e innovazione, con una vasta gamma di piatti prelibati che riflettono la ricchezza del territorio locale. Un piatto emblematico in zona è la bagna cauda, una deliziosa fonduta a base di aglio, acciughe, olio d'oliva e burro. Questa salsa è servita calda e si gusta immergendo verdure di stagione e pane croccante. Rappresenta il connubio tra i sapori robusti dell'aglio e delle acciughe.

Il risotto al tartufo è un must per gli amanti di questo fungo. Che sia bianco o nero è un ingrediente chiave in molte preparazioni piemontesi, e il risotto è un veicolo perfetto per esaltarne il sapore. Ma non solo. Anche i tajarin al tartufo, una pasta fresca simile alle tagliatelle, sono spesso serviti dando luogo a un piatto lussuoso. Sempre per quanto concerne i primi, amati sono pure i plin, una specie di ravioli molte volte farciti con carne, verdure o formaggio e offerti con salse ricche. Il vitello tonnato è un'altra prelibatezza del Piemonte, con fettine di vitello sottili servite con una salsa a base di tonno, capperi e maionese.

Per gli amanti della carne, c'è pure il bollito misto, un piatto a base di carne bollita, spesso accompagnato da una varietà di salse come la mostarda di frutta, il prezzemolo e il bagnet verd. Il cioccolato, un altro orgoglio di Torino, è protagonista nei gianduiotti e nella gianduia, una crema al cioccolato e nocciole. Inoltre, è possibile sorseggiare una tazza di cioccolata calda densa nei caffè storici della città. Quest'ultima è anche famosa per il caffè e i gelati artigianali di alta qualità. Essi, dai gusti tradizionali a quelli più creativi, soddisfano ogni palato. E a proposito di palato, per i veri intenditori c'è il vermouth, un aperitivo a base di vino aromatizzato, nato proprio in Piemonte e spesso gustato prima dei pasti. Ma quanto possono costare tutte queste delizie?

Piemonte, spunta lo scontrino di un ristorante a Torino: quanto si spende in due

In sintesi, Torino è una destinazione culinaria straordinaria che delizia il palato con la sua varietà di piatti tradizionali e innovativi. La cucina del Piemonte è famosa per la sua attenzione ai dettagli e l'uso di ingredienti di alta qualità. Ma quanto si spende qui per mangiare in due? Ovviamente, dipende tutto dal cibo che si sceglie (se locale o meno) e dalla location più o meno esclusiva o spartana.

A titolo esemplificativo, su Facebook è apparso su un gruppo che si occupa di recensire ristoranti, uno scontrino di un locale a Torino (pubblicato da un utente del quale non sarà fatto il nome per privacy) che segna per due una spesa di 31 euro. I commensali hanno ordinato due menù fissi a 14 euro e due caffè. Nello specifico, il primo menù è stato composto da caserecci cacio e pepe, un tomino (formaggio tipico della zona) alla griglia e delle cime di rapa, il secondo da tagliatelle al ragù, sarde fritte e melanzane grigliate.

LEGGI ANCHE: Donna tosa la testa di una pecora: il cambiamento è drastico