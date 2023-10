Donna tosa la testa di una pecora: il cambiamento è drastico

Una donna ha tosato il pelo dalla testa di una pecora. Il cambiamento è stato molto accentuato e, stando alle sue parole, il compito non è facile come può sembrare dal video. Scopriamo perché.

Il pelo della pecora, da secoli, rappresenta un'importantissima risorsa per gli esseri umani. Viene sfruttato soprattutto nell'industria tessile e, in generale, per la produzione di prodotti lanieri. Perché questo pelo è speciale? In primis è costituito soprattutto da fibre di cheratina, che si trovano anche nei capelli degli esseri umani. La struttura unica la rende resistente sia all'acqua che al freddo. Tuttavia, come succede anche agli esseri umani, va rimosso almeno una volta all'anno.

In genere lo si fa in tarda primavera, per far sì che durante l'estate l'animale non soffra troppo e che, al contempo, sia 'coperto' nei mesi autunnali e invernali. Il pelo della pecora è una risorsa naturale di grande importanza nell'industria tessile e nella produzione di prodotti lanieri. Le pecore sono allevate in tutto il mondo per la loro lana, che è conosciuta per la sua calda morbidezza e versatilità. Dopo la tosatura, la lana delle pecore dev'essere pulita e trattata, al fine di rimuovere sporco e grasso, prima di venire venduta all'industria tessile. I prodotti più comuni che la contengono sono: capi di abbigliamenti, cuscini e coperte. Se non trattata chimicamente, la lana di pecora è biodegradabile e dunque a impatto zero sull'ambiente.

La pecora tosata: la trasformazione

Su TikTok è comparso il video di una pecora che viene tosata in faccia. L'account da cui proviene è quello di un tosatore professionista. Nella didascalia, chi ha registrato scrive: "Tosare la faccia di una pecora richiede una certa capacità. Lei preme costantemente contro le mani e il corpo. Ci vuole forza per tagliare il pelo stretto, sporco e indurito. Questa tosatura le ha cambiato profondamente aspetto e colore!". Ecco il risultato:

@rightchoiceshearing Shearing a sheep’s face takes skill. The sheep is contantly pressing against your hands and body. Wiggle hazard is every second and it takes force to push through tight, dirty, sometimes felted wool. This shear gives a whole new perspective and color to this gal! ♬ original sound - rightchoiceshearing

In effetti il colore marroncino sparisce e lascia spazio a un nero tendente al grigio. È stato un po' come tagliare barba e capelli a una persona che non si radeva da un paio di anni. Un video del genere non poteva non scatenare commenti memorabili. "Ti sei dimenticato le sopracciglia!", scrive qualcuno. Un'altra persona scrive un pensiero comune a moltissimi spettatori: "Mi viene un'ansia quando la macchinetta si avvicina agli occhi...". E ancora: "La pecora avrà finalmente visto il giorno dopo tanto tempo". È sempre una soddisfazione per gli occhi quando alcuni chili di pelo vengono tosati via e l'animale cambia aspetto. Molti hanno apprezzato il fatto che la pecora sia rimasta mansueta per tutto il video, perché alcune non reagiscono con altrettanta calma quando vengono tosate.

