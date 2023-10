Alba, spunta lo scontrino dell'osteria: "Guardate quanto abbiamo pagato per antipasto, due primi, un secondo, vino, acqua e caffè"

Alba, su social compare lo scontrino di un'osteria: ecco quanto hanno pagato due persone per un antipasto, due primi, un secondo, due caffè, vino e acqua

Alba, una città incantevole situata nella regione del Piemonte in Italia, è celebre per le sue eccezionali attrazioni culinarie. Essa, immersa nelle colline ricche di vigneti, offre un'esperienza gastronomica unica che celebra la tradizione e l'eccellenza dei sapori locali. Il tartufo è indubbiamente il re della zona. Quello bianco qui è una prelibatezza pregiata e uno dei più ricercati al mondo. Esso, dalla forma irregolare e dal profumo intenso, è spesso utilizzato per condire pasta, risotti, uova e persino la carne cruda. La stagione del tartufo, in genere costituita dai mesi di ottobre e novembre, attira gourmet da tutto il mondo.

La cucina di Alba offre una vasta gamma di piatti a base di tartufo, tra cui i celebri tajarin al tartufo, delle specie di tagliatelle condite con esso. Ad ogni modo c'è anche altro. Tra i primi più celebri spuntano i plin, piccoli ravioli spesso farciti con carne o verdure e conditi con burro fuso e salvia. Il bollito misto, poi, è un altro piatto tradizionale, composto da varie carni bollite come manzo, cappone e lingua. Viene offerto con salse come la mostarda di frutta, un condimento piccante a base di frutta cotta con mosto d'uva. Ma anche gli antipasti in città - come in tutto il Piemonte - sono una vera delizia, con un'ampia varietà di salumi, formaggi e piatti a base di verdure, come i peperoni ripieni.

La cioccolata di Alba è celebre in tutto il mondo. I 'Baci di Cherasco', piccoli baci di cioccolato con una nocciola intera all'interno, sono una delizia imperdibile per gli amanti dei dessert. I vini sono un altro punto forte della città, con una produzione di Barolo e Barbaresco. La zona è circondata da vigneti che producono queste bevande di alta qualità, perfette per accompagnare i piatti locali. La cucina di strada è altrettanto deliziosa, con fritto misto che comprende fiori di zucca, agnolotti e altre prelibatezze da gustare mentre si esplora la località. Ma quali sono i costi per mangiare tali bontà?

Alba, ecco lo scontrino di un'osteria in zona: quanto si spende in due

In sintesi, Alba offre un'esperienza culinaria straordinaria che celebra i sapori autentici e la ricca tradizione del Piemonte. La città è un paradiso per gli amanti del tartufo, del vino e del cioccolato, ma offre anche una varietà di piatti tradizionali che riflettono la passione per il cibo di questa affascinante regione italiana. Per quanto concerne la spesa per mangiare in ristoranti e trattorie qui, dipende tutto da cosa si ordina e dal luogo scelto.

Ad esempio, su Facebook è spuntato in un gruppo pubblico che si occupa di recensire ristoranti lo scontrino di un'osteria ad Alba mostrato da un utente (del quale non verrà fatto il nome per privacy). In base a quanto raccontato, in due la spesa è stata di 40 euro in totale. L'ordine effettuato è stato composto da una porzione di polenta e speck per antipasto, un piatto di tagliatelle al ragù e uno di tortelli d'ortica come primi, guanciale di vitello per un secondo, un litro d'acqua, mezzo di vino rosso e due caffè.

