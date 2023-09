Veneto, prendono due pizze, una birra e acqua e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino della pizzeria a Padova"

Veneto, vanno in una pizzeria di Padova e pubblicano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso per due pizze e due bibite

Padova, una delle città più affascinanti del Veneto, è celebre non solo per il suo patrimonio storico e culturale, ma anche per la sua ricca tradizione culinaria. La cucina del posto è un delizioso mix di influenze venete e regionali, con una varietà di piatti che mettono in risalto ingredienti di alta qualità. Uno dei cibi più iconici della zona è il "risotto al radicchio". Questo cibo è preparato con riso, radicchio rosso, vino rosso e formaggio asiago o parmigiano. Il risultato è un risotto cremoso con un sapore agrodolce che cattura il cuore e il palato dei commensali.

Padova è famosa anche per i suoi "bigoli". Si tratta di una pasta spessa e ruvida, simile agli spaghetti, spesso condita con sughi a base di carne o pesce. I bigoli all'anatra, con un sugo ricco a base di carne d'anatra, sono un piatto classico da provare. Anche l'"oca in onto" è un piatto tradizionale della cucina padovana. Si tratta di carne d'oca cotta in un sugo ricco, spesso servita con polenta. Tale cibo è un vero inno ai sapori robusti e avvolgenti. Il "risi e bisi" è un altro piatto classico, a base di riso e piselli, spesso preparato con pancetta o prosciutto. È un esempio del legame tra la cucina locale e la tradizione agricola della regione.

Il "brodo di giuggiole" è invece una bevanda tradizionale, fatta con giuggiole secche bollite e zucchero. Esso è spesso servito come digestivo dopo un pasto. Il "tiramisù" è uno dei dolci più celebri d'Italia ed è originario del Veneto. Questo dessert è preparato con mascarpone, caffè, savoiardi e cacao in polvere. Un buon tiramisù è un finale perfetto per un pasto a Padova. La città è anche rinomata per i suoi vini, tra cui il "Prosecco" e il "Pinot Grigio", che si abbinano perfettamente ai cibi. Ma se invece si volesse mangiare una semplice pizza quanto si spenderebbe?

Veneto, vanno a Padova in pizzeria e mostrano lo scontrino: ecco quanto hanno speso

In effetti, Padova nel Veneto è una destinazione culinaria eccezionale che celebra la ricca tradizione gastronomica della regione. Con piatti come il risotto al radicchio, i bigoli all'anatra e l'oca in onto, i visitatori possono gustare l'autentica cucina locale. Tuttavia, c'è anche chi - anche per velocità, preferisce mangiare una semplice pizza. Qual è dunque il costo per essa?

Su Facebook spunta uno scontrino chiarificatore. Un utente - del quale non sarà fatta menzione per nome e cognome per rispetto della sua privacy, ha mostrato su un gruppo pubblico uno scontrino che segna per due pizze (di cui una particolare e una margherita), una birra e una bottiglia d'acqua una spesa di 24 euro.

