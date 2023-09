Donna mostra com'è avere un gatto e un Golden Retriever insieme nella stessa casa

Possono un gatto e un Golden Retriever convivere senza problemi? Una donna ha adottato un gatto e acquistato un cane e nel giro di qualche settimana ha scoperto cosa vuol dire convinvere per questi due animali.

Nella saggezza popolare, cani e gatti vengono indicati come due animali semplicemente incompatibili. Ma è davvero così? Di certo se mettiamo vicini un cane e un gatto che non si sono mai visti prima, è pressoché certo che i due non mostreranno affetto reciproco - anzi. Se il primo è di grosse dimensioni, il secondo quasi sicuramente fuggirà; viceversa, se le dimensioni sono simili e il gatto è di indole aggressiva, potrebbe aggredirlo o quantomeno 'soffiare' per avvertirlo che avvicinarsi non è una buona idea.

La realtà dei fatti è più complessa: questi due animali possono sviluppare un legame profondo a patto che venga dato loro il tempo necessario e un addestramento apposito. In generale, ci vuole tanta pazienza. Sono due animali diversi in tutto e per tutto, ma che se abituati fin da cuccioli all'affetto reciproco, possono diventare amici. Tutto sta ai loro padroni, che devono incoraggiare il gioco e le interazioni positive tra i due. A lungo andare, si otterranno buoni risultati. Una donna ha mostrato com'è la convivenza tra un gatto dal pelo grigio e un bellissimo esemplare di Golden Retriever.

Gatto e Golden Retriever sotto lo stesso tetto

Hoest, profilo TikTok che pubblica i video più virali del web, ne he scovato uno che mostra la convivenza - lungo l'arco di alcuni mesi - tra un gatto grigio e un Golden Retriever. La padrona sostiene di aver adottato il primo e acquistato il secondo. Il video in questione è la dimostrazione che, se messi sotto lo stesso tetto e invogliati, anche cane e gatto possono diventare amici stretti. Nei primissimi secondi, si vede il felino poco felice della presenza dell'altro animale, ma più il tempo passa, più apprezza la sua compagnia e ci si abitua. Il video è una gioia per gli occhi delle tante persone che amano sia i gatti che i cani:

Non c'è molto da aggiungere: i due sono diventati inseparabili. Un video del genere scatena facilmente commenti divertenti. Secondo qualcuno, il gatto ha iniziato a volere bene al Golden Retriever appena è finita la sua fase da cucciolo irrequieto e immaturo. "Vorrebbero strapparsi la testa a morsi ma si amano: è così che succede tra fratelli", scrive un'altra persona. Insomma, le convivenze tra cane e gatto sono possibili: tutto sta nel farli conoscere quando hanno entrambi pochi mesi di vita e creare un ambiente sicuro per entrambi in cui crescere. Avere un gatto obbediente è una soddisfazione, ma averne uno che va d'accordo con un cane, lo è ancor di più.

