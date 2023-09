Esperto di bon ton mostra come si mangia l'hamburger: pioggia di critiche per lui

Come dovrebbe essere mangiato un hamburger secondo un esperto di bon ton? In una maniera che non piace quasi a nessuno. Un noto tiktoker ha mostrato come evitare di sporcarsi, ma gli sono arrivati moltissimi commenti negativi.

Le persone onnivore adorano gli hamburger. Pur essendo consapevoli che sono pieni di grassi, carboidrati e colesterolo, è un piacere a cui chiunque si abbandona almeno una volta al mese. Spesso si ordina un 'normale' panino con carne, cheddar, lattuga e pomodori, ma anche in Italia esistono locali che offrono alternative numerosissime per quanto concerne i condimenti e perfino il tipo di carne utilizzata. Appena si finisce di mangiare un hamburger, solitamente ci si va a lavare le mani subito dopo.

E se qualcuno non volesse sporcarsi nemmeno un po' le mani? Qual è il metodo, secondo il galateo, per mangiare un cibo che quasi sempre comporta fuoriuscite di salse, di succhi della carne e dei pomodori? In teoria, si dovrebbe utilizzare il coltello per tagliare tutto in pezzi più piccoli, più facili da afferrare singolarmente con le mani con le mani o con la forchetta. C'è perfino chi lo ordina al piatto (senza pane o al massimo con alcune fettine al lato), in modo da poterlo mangiare realmente senza rischio di sporcarsi. Ma siamo certi che ne valga la pena? Un esperto di bon ton ha mostrato come, secondo le regole di buon comportamento, andrebbe mangiato questo pasto delizioso.

Mangiare l'hamburger secondo il bon ton

William Hanson, tiktoker inglese, è diventato famoso per i suoi video in cui mostra come compiere alcune azioni quotidiane in maniera corretta secondo la etiquette. Nell'ultimo video, che in poche ore ha superato i 5 milioni di visualizzazioni, ha parlato proprio dell'hamburger. Qual è il metodo corretto per mangiare questo cibo con cui è davvero facile sporcarsi? A suo avviso, con forchetta e coltello. "A meno che non siate in un circo, non riuscirete a far entrare questo panino nella vostra bocca. Quando è così doppio, non mangiatelo con le mani", inizia così il video.

A suo avviso, andrebbe rimossa la parte superiore del panino e bisognerebbe iniziare a mangiare la carne e i condimenti a pezzetti, con forchetta e coltello. Come prevedibile, quasi nessuno apprezza questo metodo per mangiare l'hamburger e le critiche superano di molto gli elogi. Non a caso uno dei commenti con più 'cuoricini' recita: "M-A-I!". C'è anche chi lo attacca in maniera sottile: "Belle le regole di non godersi i piccoli piaceri della vita", ma anche chi fa dell'ironia: "Ok, attendiamo con ansia il video su come mangiare le alette di pollo". Il tiktoker non ha fatto nulla di male, se non spiegare come andrebbe mangiato secondo le regole del bon ton. Chi non vuole seguirle, è liberissimo di afferrarlo con le mani senza preoccuparsi di doverle lavare e di dover usare vari tovaglioli.

