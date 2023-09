Sicilia, vanno alla trattoria a Catania e mostrano lo scontrino: "Per antipasti, pasta alla norma e due secondi abbiamo speso..."

Sicilia, si recano in una trattoria a Catania e ordinano due antipasti, una pasta alla norma e vari secondi di carne, poi pubblicano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso

Catania, una delle città più affascinanti della Sicilia, è rinomata non solo per la sua ricca storia e il suo patrimonio culturale, ma anche per la sua straordinaria tradizione culinaria. Qui ci sono influenze mediterranee e una vasta gamma di ingredienti locali. Un piatto iconico locale è la "pasta alla norma". Questa deliziosa preparazione è a base di pasta (spesso rigatoni) condita con una salsa di pomodoro fresco, melanzane fritte, basilico e ricotta salata grattugiata. La combinazione di tali ingredienti crea un equilibrio perfetto di sapori e consistenze.

La "granita" è un altro classico catanese, specialmente durante i mesi estivi. Si tratta di una sorta di sorbetto, spesso al limone o al caffè, che viene servito con un brioche. È una delizia rinfrescante che i locali amano gustare durante le calde giornate estive. Il mercato del pesce di Catania, chiamato "la pescheria", poi è una tappa obbligata per gli amanti del pesce fresco. Visitandolo è possibile trovare una vasta selezione di frutti di mare locali, come pesce spada, tonno, calamari e gamberi. Molti ristoranti in zona offrono piatti proveniente proprio da questo mercato.

Il "cannolo siciliano" è un dolce iconico che merita assolutamente di essere assaggiato a Catania. Questo dessert è costituito da una croccante pasta di ricotta ricoperta di zucchero a velo e spesso guarnita con gocce di cioccolato o scorza d'arancia. La città è anche famosa per la produzione di vini pregiati, tra cui il "Nero d'Avola" e l'"Etna Rosso". Questi si abbinano perfettamente ai piatti locali e sono spesso serviti nei ristoranti della città. Altrettanto famose - nel mondo dei dessert - le "cassatelle di agira" un'altra specialità siciliana. Si tratta di piccoli dolci ripieni di ricotta dolce e scaglie di cioccolato, avvolti in una crosta fritta croccante. Ma qual è il costo per mangiare prodotti tipici in Sicilia?

Sicilia, spunta lo scontrino di una trattoria a Catania: per due persone si spendono...

In effetti, Catania in Sicilia è una destinazione culinaria straordinaria che celebra la ricca tradizione gastronomica della regione. Con piatti come la pasta alla norma, la granita e il cannolo siciliano, i visitatori possono gustare l'autentica cucina locale. La freschezza degli ingredienti, l'attenzione alla qualità e il rispetto delle ricette tradizionali rendono questa zona un autentico paradiso gastronomico per chi desidera esplorare i sapori autentici della regione. Ma a che prezzo? Dipende da cosa e dove si mangia.

Ad esempio, su Facebook un utente (che resterà anonimo per privacy) di un gruppo pubblico che si occupa di recensire locali, ha mostrato uno scontrino che - per due antipasti, una porzione di rigatoni alla norma, involtini alla norma, puntine, due porzioni diverse di polpette e acqua segna una spesa di 29,50 euro (14,75 euro a testa).

LEGGI ANCHE: Donna mostra com'è avere un gatto e un Golden Retriever insieme nella stessa casa